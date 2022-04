കോൺഗ്രസ് ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ ക്യാംപെയ്ൻ; കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരുമായി മലപ്പുറം ഒന്നാമത്

മലപ്പുറം ∙ കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച ഡിജിറ്റൽ അംഗത്വ ക്യാംപെയ്ൻ സമാപിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരെ ചേർത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാമത്. 1,81,338 പേർക്കാണ് അംഗത്വം നൽകിയത്. 1.69 ലക്ഷം പേരെ ചേർത്ത് തൃശൂർ രണ്ടാമതും 1.25 ലക്ഷം പേരുമായി എറണാകുളം മൂന്നാമതുമെത്തി. വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രിയാണു ക്യാംപെയ്ൻ സമാപിച്ചത്.

നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കണക്കിലും ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ മലപ്പുറത്താണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ അംഗങ്ങളാക്കിയതു വണ്ടൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ്. 33,389 പേരെ ചേർത്തു. രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിലമ്പൂരാണ്– 23,863. മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് (22,086). ഇതിനു പുറമേ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ അംഗത്വവും ഡിസിസികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കണക്കുകൂടി കിട്ടിയ ശേഷമേ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ വിവരം കണക്കാക്കാനാകൂ.

ഓൺലൈൻ അംഗത്വ ക്യാംപെയ്ൻ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബോധവത്കരണം ശക്തമാക്കിയതും യുവാക്കളടക്കമുള്ള കൂടുതൽ എൻറോളർമാരെ നിയോഗിച്ചതുമാണ് മലപ്പുറത്ത് ഇത്രയും പേരെ ചേർക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്.ജോയ് പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ അംഗത്വം അവസരമായെടുത്തു യുവാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങി. സമൂഹമാധ്യമ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ കൃത്യമായ സന്ദേശം നൽകാനായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Malappuram DCC become topper in Congress's first digital membership drive