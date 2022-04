കേരളത്തിലെത്തിയ ലിസ എവിടെ?; യുകെ പൗരനിൽനിന്ന് ഉത്തരം തേടാൻ ഇന്റർപോൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് കാണാതായ ജര്‍മന്‍ യുവതി ലിസ വെയ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, അവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുകെ പൗരനായ മുഹമ്മദ് അലിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കേരള പൊലീസ് ഇന്റർപോളിനു ചോദ്യാവലി കൈമാറി. ഇന്റർപോളിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചശേഷം അന്വേഷണത്തിനായി വിദേശത്തേക്കു പോകാനാണ് പൊലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടി.

2019 മാർച്ച് 7നാണ് മുഹമ്മദ് അലിക്കൊപ്പം ലിസ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. അതിനുശേഷം കാണാതായ ലിസയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും ഇതുവരെയില്ല. മുഹമ്മദ് അലി മാർച്ച് 15ന് കൊച്ചിയിൽനിന്ന് ദുബായ് വഴി ലണ്ടനിലേക്കുപോയി. കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ കേസ് അന്വേഷണം നിലച്ചു. വിദേശത്തുപോയി അന്വേഷിക്കാനും തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. ലിസയുടെ കുടുംബവും അതിനുശേഷം പൊലീസിനെയോ കോൺസുലേറ്റിനെയോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

2019 മാര്‍ച്ച് 10നാണ് ലിസ അവസാനമായി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചത്. യുകെ സ്വദേശിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകുന്ന കാര്യം സഹോദരി കരോലിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസം ഒറ്റയ്ക്കു കഴിയാനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകുന്നതെന്നാണ് ലിസ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞത്. മാനസികമായി തകര്‍ന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ലിസയെന്നു ബന്ധുക്കൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇസ്‌ലാം ആശയങ്ങളില്‍ ആകൃഷ്ടയായി ലിസ മതം മാറിയിരുന്നു. ഈജിപ്റ്റിലെ കെയ്റോയില്‍വച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ആളെ വിവാഹം ചെയ്ത് അയാളോടൊപ്പം അമേരിക്കയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ഭര്‍ത്താവുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പിന്നീട് ജര്‍മനിയിലേക്കു പോയി. 2 കുട്ടികളെ ഭര്‍തൃമാതാവിനൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് അയച്ചു. മതം മാറിയതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിനാൽ ലിസ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കാര്യമായ ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നില്ല.

തൃശൂരിലെ വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തില്‍ ലിസയെ കണ്ടതായി ഫോണ്‍ സന്ദേശം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ലിസയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല. തലസ്ഥാനത്ത് എടിഎം കൗണ്ടറിനു മുന്നില്‍ ലിസ നില്‍ക്കുന്നതു കണ്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനു സഹായകരമായില്ല. വർക്കലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ലിസ അവിടെ എത്തിയിരുന്നതായി വ്യക്തമായി. വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണവും ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല.

കേരളത്തിലെത്തിയ ലാത്വിയൻ യുവതി കോവളത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ലിസയുടെ തിരോധാനം ചർച്ചയായത്. 2018 മാര്‍ച്ച് 14നാണ് കോവളത്തുനിന്ന് ഈ യുവതിയെ കാണാതായത്. ഏപ്രില്‍ 21ന് വാഴമുട്ടത്തിനു സമീപം കണ്ടല്‍ക്കാടില്‍നിന്നു മൃതദേഹം ജീര്‍ണിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പിടിയിലായി. ലഹരിമരുന്നു നല്‍കിയശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു പൊലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Need to question UK citizen in Lisa Wiese missing case: Kerala Police handover questionnaire to Interpol