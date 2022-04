വിലങ്ങാട് പുഴയിൽ 2 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു; മരിച്ചത് സഹോദരിമാരുടെ മക്കൾ

കോഴിക്കോട്∙ നാദാപുരം വിലങ്ങാട് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് രണ്ടു മരണം. കുവ്വത്തോട്ട് പേപ്പച്ചന്റെയും മെർലിന്റെയും മകൻ ഹൃദ്വിൻ (22), ആലപ്പുഴ ആലപ്പാട് സാബുവിന്റെയും മഞ്ജുവിന്റെയും മകൾ ആഷ്മി (14) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. സഹോദരിമാരുടെ മക്കളാണ് മരിച്ചത്.

ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ഹൃദ്വിന്റെ സഹോദരി ഹൃദ്യയെ രക്ഷിച്ചു. ഈസ്റ്റർ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലെത്തിയ ഹൃദ്വിനും സഹോദരിയും ആഷ്മിക്കൊപ്പം വിലങ്ങാട് പുഴയിൽ നിർമിച്ച തടയണ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു.

രാവിലെ 11 മണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഹൃദ്വിൻ കാൽവഴുതി പുഴയിൽ വീണതായും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റും രണ്ടുപേരും ഹൃദ്വിനെ രക്ഷിക്കാൻ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുകയും എല്ലാവരും ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹൃദ്വിനും കുടുംബവും നാട്ടിലെത്തിയത്. മരിച്ച ആഷ്മിയുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായ പുഴ.

English Summary: Two drowned to death at Kozhikode Nadapuram