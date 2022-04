‘ഖിച്ചടി’യിൽ ഉപ്പ് കൂടി; ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു

താനെ∙ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടിയതിന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലെ ഭയന്ദർ ടൗൺഷിപ്പിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഭയന്ദർ സ്വദേശിനി നിർമല (40) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രഭാതഭക്ഷണമായി ഉണ്ടാക്കിയ ‘ഖിച്ചടി’യിൽ ഉപ്പ് കൂടിയതിന് ഭർത്താവ് നിലേഷ് ഘാഗ് (46) നിർമലയെ തുണികൊണ്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് നിർമലയുടെ മൃതദേഹം ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 302 പ്രകാരം നിലേഷ് ഘാഗിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

താനെയിലെ റബോഡിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ, ചായയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രഭാതഭക്ഷണം നൽകാത്തതിന് യുവതിയെ ഭർതൃപിതാവ് വെടിവച്ചിരുന്നു. റബോഡി സ്വദേശിനിയായ 42 കാരിക്കാണ് അടിവയറ്റിൽ വെടിയേറ്റത്. യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചു.

English Summary: Woman Killed Over "Salty" Breakfast, Another For Not Serving It With Tea