14 കോടിയുടെ 58 സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് ആരോപണം: കുരുക്ക് മുറുകും

ഇസ്​ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയില്‍ ലോകനേതാക്കളില്‍നിന്നു ലഭിച്ച 14 കോടിയോളം രൂപ വില വരുന്ന 58 സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ ചിലതിനു മാത്രം തുച്ഛമായ പണമടച്ചുവെന്നും ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കു പണമൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ അധികാരഭ്രഷ്ടനായതിനു പിന്നാലെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ പാരിതോഷികമായി ലഭിച്ച വില കൂടിയ മാല 18 കോടി രൂപയ്ക്കു വിറ്റെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഫെഡറല്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഏജന്‍സി (എഫ്‌ഐഎ) അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



റോളക്‌സ് വാച്ച്, സ്വര്‍ണവള, നെക്‌ലേസ്, ബ്രേസ്‌ലെറ്റ്, കമ്മല്‍ തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങള്‍ ഇമ്രാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം. 2.3 കോടി രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ 11 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ വാച്ച് 7,54,00 രൂപ നല്‍കിയും സ്വന്തമാക്കി. വെറും 20 ശതമാനം മാത്രം പണം നല്‍കിയാണ് ഇമ്രാന്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ ദ് ന്യൂസ് ഇന്റര്‍നാഷണലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഇതില്‍ ഏറ്റവും വിലപ്പിടിപ്പുള്ള നെക്‌ലേസ് ഇമ്രാന്‍ ദുബായില്‍ വിറ്റുവെന്ന് പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷരീഫ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

നിയമപ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മാനശേഖരത്തിലേക്കു കൈമാറുന്നതിനു പകരം നെക്​ലേസ് ലഹോറിലെ ആഭരണവില്‍പനക്കാര്‍ക്കു കൈമാറി 18 കോടി സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഇമ്രാന്റെ വിശ്വസ്തനായ സുള്‍ഫിക്കര്‍ ബുഖാരിയാണു മാല വിറ്റത്. വിലയുടെ പകുതി ഖജനാവില്‍ അടച്ചാല്‍ അതു സ്വന്തമാക്കാമെന്നിരിക്കെ, തുച്ഛമായ തുക മാത്രമാണ് ഇമ്രാന്‍ നല്‍കിയതെന്നാണു പരാതി. സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവില്‍നിന്ന് കോടികളുടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആസിഫ് അലി സര്‍ദാരി, മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നവാസ് ഷെരീഫ്, യൂസഫ് റാസ ഗീലാനി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ഇമ്രാന്‍ ഖാനാണ്.

English Summary:Imran Khan Kept All 58 Gifts Worth Over 14 crores He Got As Pak PM