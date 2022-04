തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ജീവനക്കാർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ശമ്പളം നല്‍കിത്തുടങ്ങുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ്. സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച 30 കോടിക്ക് പുറമെ ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് തീരുമാനം. ബുധനാഴ്ചയോടെ ശമ്പള വിതരണം തുടങ്ങുമെന്നാണ് നേരത്തേ അറിയിച്ചത്.

തുടർച്ചയായ അവധി‍ദിനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കെഎസ്ആ‍ർടിസി അക്കൗണ്ടിൽ തുക എത്താത്തത്. ശമ്പളം മുടങ്ങി‍യതോടെ കെഎസ്ആ‍ർടിസി മാനേജ്മെന്റി‍നെതിരെ ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകൾ ഒന്നടങ്കം പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കെഎസ്ആ‍ർടിസി ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി.

എല്ലാ മാസവും അഞ്ചിനു മുൻപ് ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്യുക, ശമ്പള കരാർ പൂർണമായും നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ സമരം നടത്തും.

