പാലക്കാട് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് എൻജിഒ യൂണിയൻ നേതാവ് മരിച്ചു

പാലക്കാട്∙ കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ കൊടക്കാട് ജംക്‌ഷനിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. കാരാകുറുശ്ശി സ്വദേശി കെ.പ്രദീപ് കുമാർ (54) ആണ് മരിച്ചത്. പെരിന്തൽമണ്ണ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന കാർ മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രദീപ് കുമാറിനെ ഉടൻ തന്നെ വട്ടമ്പലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. എൻജിഒ യൂണിയൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവുമാണ് പ്രദീപ് കുമാർ.



English Summary: One killed in road accident in Palakkad