ഹൈദരാബാദ് ∙ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു നയിക്കുന്ന ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാനില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിആര്‍എസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രേവന്ത് റെഡ്ഢി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കെ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു വിശ്വസിക്കാന്‍ കൊള്ളാത്തയാളാണെന്നും രേവന്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ െഎക്യം എന്ന സാധ്യത കോണ്‍ഗ്രസ് തള്ളുന്നു. ബിജെപി വിരുദ്ധ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കാനുള്ള ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിന്‍റെ നീക്കത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. മമത ബാനര്‍ജിയെയും എം.കെ സ്റ്റാലിനെയും ഉദ്ധവ് താക്കറെയെയും അടര്‍ത്തിമാറ്റി ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനാണ് കെസിആര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്'-രേവന്ത് പറഞ്ഞു.

2023 തെലങ്കാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ടിആര്‍എസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്ന് ടിപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയില്‍ ബിജെപി കരുത്താര്‍ജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടിആര്‍എസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തങ്ങൾ ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ മറികടന്ന് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് സഖ്യത്തിന് ശ്രമിക്കില്ലെന്നാണ് തെലങ്കാന നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.

