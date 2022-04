ബ്രൂവറികൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ അഴിമതി: പിണറായിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകി ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും അനുവദിക്കുന്നതിൽ അഴിമതി നടന്നെന്ന കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻ എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്‌ണനും എതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ഹർജിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി മൊഴി നൽകി. ഇടതു സർക്കാർ ഡിസ്റ്റിലറികൾക്കു ലൈസൻസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്വജനപക്ഷപാതത്തോടെയാണെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം അസാധാരണ തീരുമാനം മുൻ എക്‌സൈസ് മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നും രമേശ് മൊഴി നൽകി. തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്‌ജി ജി.ഗോപകുമാറാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

ഹൈക്കോടതിയും ഗവർണറും തള്ളിയ ആവശ്യമാണ് വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേസിന്റെ അന്തിമ വാദം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് ജഡ്‌ജി പറഞ്ഞു. അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് ഡറക്ടർക്കു പരാതി നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് സർക്കാർ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതെന്നും ചെന്നിത്തല കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

മൂന്നു ബ്രൂവറിയും ഒരു ഡിസ്റ്റിലറിയും അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണെന്നു ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ജനവികാരമുയർന്നപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് അന്നത്തെ എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അനുമതി പിന്‍വലിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതിൽ അഴിമതി നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തിലുളള അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. നിലവിലെ അബ്കാരി ചട്ടങ്ങള്‍ മറികടന്നുകൊണ്ടും 1999ലെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം മറികടന്നുകൊണ്ടും വെളളക്കടലാസില്‍ അപേക്ഷ വാങ്ങി ബ്രൂവറിയും ഡിസ്റ്റിലറിയും അനുവദിക്കുവാനുളള തീരുമാനം അഴിമതിയാണ്. നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

