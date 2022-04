ട്രെയിനിൽ കടത്തിയ 1.06 കോടിയുടെ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോഴിക്കോട്∙ ട്രെയിനിൽ കടത്തിയ 1.06 കോടി രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി. മുംബൈ ദാദർ- തിരുനെൽവേലി ട്രെയിനിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് പണം പിടിച്ചത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശി ജീതാറാം, മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ സാഗർ ദോൻഡു എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മുംബെയിൽ നിന്നാണ് പണം തന്നുവിട്ടതെന്നും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് നൽകാനാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പിടിയിലായവർ പറഞ്ഞു. ബാഗിൽ പല അറകളിലായി നിറച്ചായിരുന്നു പണം കൊണ്ടുവന്നത്.

English Summary: Hawala money of Rs 1.06 Crore Seized from Train in Kozhikode