മരിച്ച റഷ്യൻ സൈനികർ, തകർത്ത ടാങ്കുകൾ, വിമാനങ്ങൾ;‘എണ്ണിയെണ്ണി’ പറഞ്ഞ് യുക്രെയ്ൻ

കീവ്∙ റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ട് 24–ാം തീയതി രണ്ടു മാസം പൂർത്തിയാകവെ, ഇതുവരെ മരിച്ച റഷ്യൻ സൈനികരുടെയും തകർത്ത റഷ്യൻ ടാങ്കുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് യുക്രെയ്ൻ. റഷ്യ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച ഫെബ്രുവരി 24 മുതൽ ഇതുവരെ അവർക്ക് 21,200 സൈനികരെ നഷ്ടമായെന്ന് യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

മാത്രമല്ല, റഷ്യയുടെ 838 ടാങ്കുകളും 176 വിമാനങ്ങളും 153 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും തകർത്തതായും യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഇതിനു പുറമെ റഷ്യൻ സൈനികരെ വഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങളും പീരങ്കികളും ബോട്ടുകളും ഇന്ധന ടാങ്കുകളും തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആക്രമണം റഷ്യയ്ക്ക് കനത്ത നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവച്ചതെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ അവകാശവാദം.

യുക്രെയ്ന്റെ കിഴക്കൻ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിൽ സൈന്യം വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതായി റഷ്യ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വധിച്ച സൈനികരുടെയും തകർത്ത വിമാനങ്ങൾ, ടാങ്കുകൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവരുടെയും കണക്കുകൾ യുക്രെയ്ൻ പുറത്തുവിട്ടത്.

English Summary: How many Russian soldiers have been killed so far? Ukraine says