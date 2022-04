ലീഗ് ചർച്ചയിൽ മുൻപ് പാർട്ടിയും പിളർന്നു; നിലപാടുകളിൽ കരുതൽ ഉറപ്പിച്ച് സിപിഎം

കണ്ണൂർ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗിനോടുള്ള മനോഭാവം തുറന്നു പറയാൻ സിപിഎം എന്തു കൊണ്ടാണു പേടിക്കുന്നത്? കൂട്ടുമെന്നോ കൂട്ടില്ലെന്നോ പറയാതെ അഴകൊഴമ്പൻ നിലപാടിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? മുസ്‍ലിം ലീഗ് വരെട്ടെയെന്നു പറഞ്ഞ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജന് ലീഗിനെ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇരുട്ടി വെളുക്കും മുൻപു മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ ലീഗിനോടുള്ള നിലപാട്: കരുതലോടെ സിപിഎം

ലീഗിനോടുള്ള നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്ത്, ചർച്ച ചെയ്ത് പാർട്ടി തന്നെ പിളർന്ന ചരിത്രമുണ്ട് സിപിഎമ്മിന്. ലീഗിനെ കൂട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ലീഗ് മതനിരപേക്ഷമാണോയെന്നു വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. മതനിരപേക്ഷമാണെന്നു പറഞ്ഞാലും മതനിരപേക്ഷമല്ലെന്നു പറഞ്ഞാലും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കില്ല. തുടർ ഭരണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായ ഭരണമെന്ന നിലയിലേക്കു മാറിയ സിപിഎമ്മിന് ഇനി ഏറെ കരുതലോടെയേ മുന്നോട്ടു പോകാനാവൂ.

ഇപ്പോഴുള്ള വോട്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല, 50 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ സ്ഥിരം വോട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് മുന്നണിയെ എത്തിക്കുകയും വേണം. ലീഗിനോട് അയിത്തം കൽപിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എതിരാകുമോയെന്ന പേടിയുണ്ട്. ലീഗിനെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ, ബിജെപി മുതലെടുക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും. ഈ പേടിയുടെയും ആശങ്കയുടെയും ഇടയിലാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ നിൽപ്.

1986ൽ എം.വി.രാഘവനെ സിപിഎമ്മിനു പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗിനെയും കേരള കോൺഗ്രസിനെയും ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്നു വാദിച്ചതിനാലാണ്. അക്കാലത്ത് എം.വി.രാഘവന് എതിരായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ.

എം.വി.രാഘവൻ. ഫയൽ ചിത്രം – മനോരമ

1985 ലെ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സമ്മേളന പ്രതിനിധിയായി ഇ.പി.ജയരാജനെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ചരടു വലിച്ചത് എം.വി.രാഘവനായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലെ അകൽച്ച പാർട്ടി പിളരുന്ന സമയത്തും ശേഷവും നിലനിന്നിരുന്നു. പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ രാഘവൻ സിഎംപി രൂപീകരിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇ.പി.ജയരാജനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീഗ് ബന്ധത്തിനായി വാദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് രാഘവനെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിന്റെ തലോടൽ കാത്തു കഴിയുന്നതെന്ന വിരോധോഭാസമുണ്ട്.

ലീഗിനോടുള്ള നിലപാടു പറച്ചിൽ സൂക്ഷിച്ചു വേണമെന്നാണ് സിപിഎം കരുതുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള പാർട്ടിയായതിനാൽ അതിനോടു സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതു സമീപനവും ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ വാദികൾ ആയുധമാക്കുമെന്ന് സിപിഎം ഭയപ്പെടുന്നു. എസ്ഡിപിഐയും സിപിഎമ്മുമായി പലതരത്തിലുമുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന സംഘപരിവാർ ആരോപണങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളപ്പോൾ, ലീഗിനെ പരസ്യമായി ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അപകടകരമാവുമെന്ന് നേതൃത്വത്തിലെ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തുചാട്ടം വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലേക്ക് സിപിഎം നീങ്ങുന്നത്.

കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനിടെ അണികളുടെ ആവേശം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും. ചിത്രം – മനോരമ.

∙സിപിഎം നിലപാട്

കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പാർട്ടിയാക്കണം. ഇടതുമുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ സ്വയം ശക്തിപ്പെടുകയും മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ വിപുലമാക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാട്. മറ്റു പാർട്ടികളിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരെ സിപിഎമ്മിലേക്കും എൽ‍ഡിഎഫിലേക്കും ആകർഷിച്ച് ഒപ്പം നിർത്തുകയെന്നതാണ് ഇതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയ സമീപനം. ആർഎസ്എസിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ സിപിഎമ്മിലേക്ക് ആളുകളെ മാലയിട്ടു സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അസംതൃപ്തരായ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസുകാരെയും ഇതുവഴി പാർട്ടിയുമായി അടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎമ്മിനു കഴിഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറായതിന്റെ ആവേശത്തിൽ ലീഗ് വരട്ടെയെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചത്. അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്നു കണ്ടതോടെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

കോഴിക്കോട് നടന്ന മുസ്‌ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൃശ്യം. ഫയൽ ചിത്രം – മനോരമ.

∙മുസ്‌ലിം ലീഗ് വേണ്ട, അണികൾ വേണം

മുസ്‍ലിം ലീഗിനെ അപ്പാടെ മുന്നണിയിലേക്കു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ചകളും അഭിപ്രായ സമന്വയവും മുന്നണിയിലുണ്ടാകണം. ആലോചനയില്ലാതെ ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചതിൽ സിപിഐക്കുള്ള അതൃപ്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലീഗ് പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ വരുന്നതിനു പകരം ലീഗുകാരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയെന്ന പ്രായോഗിക സമീപനത്തിലേക്കു നീങ്ങണമെന്ന ആലോചനയാണ് സിപിഎമ്മിൽ നടന്നത്. അതിനു പകരം ലീഗിനെ ഒന്നാകെ പാർട്ടിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രചാരണം വരുമെന്നു കണ്ടതോടെയാണ് പാർട്ടിക്ക് ഇ.പിയെ തിരുത്തിക്കേണ്ടി വന്നത്.

യുപിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ബിജെപി അണികൾ.

∙തക്കംപാർത്ത് ബിജെപി

സിപിഎമ്മിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമാണ് ബിജെപി തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. എസ്ഡിപിഐയുമായി സിപിഎം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് എസ്ഡിപിഐക്കാരെ കേസുകളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നുമുള്ള ബിജെപിയുടെ ആരോപണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഹിന്ദു ഏകീകരണമാണ്. മറ്റു പാർട്ടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണന നിലപാടുകൾ തുറന്നു കാട്ടുകയും ഹിന്ദുത്വ ഏകോപനത്തിനായി ശ്രമിക്കുകയുമെന്നതാണ് ബിജെപി ലൈൻ. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ലീഗിനെ ചേർത്തു പിടിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയെന്ന് നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സമീപനം പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാനുള്ള കരുതലാണ് സിപിഎം സ്വീകരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി വിട്ടുവരുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലീഗിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയെന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലേക്ക് സിപിഎം നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണമെന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് ഇതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും നേതൃത്വം ചിന്തിക്കുന്നു.

∙ഐഎൻഎൽ പോര

മുസ്‌ലിം ലീഗ് മുൻപ് രണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യാ ലീഗ് സിപിഎം മുന്നണിയിലായിരുന്നു. വർഗീയ സാമുദായിക ശക്തികളുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് അതിനെതിരെ പോരാടി ജനസ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനം നിലനിൽക്കവെയാണ് ഇവിടെ സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിനെ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാക്കിയിരുന്നത്. അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിനെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ തീരുമാനം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിനെ പുറത്താക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനം എടുക്കും മുൻപു തന്നെ അവർ ഇടതു മുന്നണി വിട്ടു പോയിരുന്നു. ലീഗിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് പിൽക്കാലത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഐഎൻഎല്ലിനെ ഏറെക്കാലം മുന്നണിക്കു പുറത്തു നിർത്തിയ ശേഷമാണ് എൽഡിഎഫ് സ്വീകരിച്ചത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ എൽഡിഎഫുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐഎൻഎല്ലിന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സിപിഎം ഒടുവിൽ എത്തിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ലീഗുകാർ വരട്ടെ, ലീഗ് വേണ്ട എന്ന കരുതൽ നടപടി സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.

∙സംഘാടനം പ്രാദേശികം

വിവിധ പാർട്ടികളിൽ തഴയപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന താഴെത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തകരെ ഇടതു മുന്നണിയുമായി അടുപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല അതതു പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികൾക്കാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മറ്റും ഇത്തരം അടർത്തിമാറ്റലുകൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. ഏതു പാർട്ടിക്കാരായാലും അവർ നിലപാടു മാറ്റിയാൽ കൂടെ കൂട്ടാമെന്നതാണു സിപിഎം നയം. നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരും ഇപ്പോൾ അസംതൃപ്തരായി കഴിയുന്നവരുമായ മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കളെയും സിപിഎം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപും പിൻപുമായി കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ സിപിഎമ്മിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നവരെ സിപിഎം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇ.കെ.നായനാർ. സമീപം പിണറായി വിജയൻ. ചിത്രം – മനോരമ ആർക്കൈവ്‌സ്.

∙ചർച്ചാ വിഷയം ലീഗ്, പിളർന്നത് സിപിഎം

1984ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ സിപിഎം വിലയിരുത്തിയത്, രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പാർട്ടിയുടെ ജനസ്വാധീനം തടയപ്പെട്ടു കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇതിനു പ്രതിവിധിയെന്ന നിലയിലാണ് വർഗീയ –സാമുദായിക ശക്തികളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് പോരാടണമെന്നും ജനകീയ അടിത്തറ ശക്തമാക്കണെമന്നും സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ നിർദേശം നൽകിയത്. ഈ സമയത്താണ് മുസ്‌ലിം ലീഗും കേരള കോൺഗ്രസും കൂടെയുണ്ടങ്കിലേ കേരളത്തിലെ ഇടത് വലത് ശാക്തിക ചേരിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുകയുള്ളുവെന്ന കാഴ്ചപ്പാടുമായി എം.വി.രാഘവനും കൂട്ടരും രംഗത്തു വരുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇ.കെ.നായനാരുടെ പിന്തുണയും ഈ വിഭാഗത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. നടപടിയുടെ ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും നായനാർ നിലപാടു മാറ്റിയെന്നാണു പിന്നീട് രാഘവൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇഎംഎസും വി.എസ്.അച്യുതാനന്ദനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലീഗ് ബന്ധത്തെ എതിർത്തു. ലീഗ് വിരുദ്ധ–വർഗീയ വിരുദ്ധ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് രാഘവന്റെയും കൂട്ടരുടെയും ബദൽ രേഖയെ സിപിഎം നേതൃത്വം നേരിട്ടത്. ബദൽരേഖ പിബിക്ക് അയച്ചതും അത് സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തതും അച്ചടക്ക ലംഘനമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് രാഘവനെയും കൂട്ടരെയും സിപിഎം അന്നു പുറത്താക്കിയത്. ഇതോടെ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് സിഎംപിയെന്ന പാർട്ടി പിറന്നു.

കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മയും എം.വി.രാഘവനും. ഫയൽ ചിത്രം – മനോരമ

∙പണ്ട് എംവിആർ പറഞ്ഞത്

കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മുന്നണിയായി എൽഡിഎഫിനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ യുഡിഎഫിനൊപ്പമുള്ള കക്ഷികളെ അടർത്തിയെടുക്കാതെ തരമില്ല. യുഡിഎഫിൽ സിപിഎമ്മിന് പ്രതിക്ഷയുള്ളത് ലീഗിലാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണത്തിനും ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും പാർലമെന്റിൽ ശബ്ദമുയർത്താൻ കഴിയുക യുഡിഎഫിനാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കരുതിയതു കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് കനത്ത പരാജയം നേരിട്ടതെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ.

ബിജെപി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ സിപിഎമ്മിന് കൂടിയേ തീരു. എന്നാൽ, ലീഗ് അതേ രൂപത്തിൽ മുന്നണിയിലേക്കു വന്നാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും സിപിഎമ്മിന് ആലോചനയുണ്ട്. ആ നീക്കം ബിജെപിക്ക് സഹായകരമാകുമോയെന്നാണു പേടി. അതു മനസ്സിലുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതീവ കരുതലും ജാഗ്രതയും സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. സംഘപരിവാറിന്റെ കയ്യിലെ ആയുധമാകാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കളെ സിപിഎമ്മിന് രഹസ്യമായി ഓർമപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല.

