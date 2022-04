ശ്രീനിവാസന്‍ വധക്കേസിൽ രണ്ടുപേർ കൂടി കസ്റ്റഡിയിൽ; പ്രതികളുമായി തെളിവെടുത്തു

പാലക്കാട്∙ ആർഎസ്എസ് മു‍ൻ ജില്ലാ ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് വീട്ടിൽ എ.ശ്രീനിവാസനെ (45) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ രണ്ടു പേരെ കൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെ അറിയിച്ചു. അഷ്റഫ്, അഷ്ഫാക്ക് എന്നിവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. വധഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിട്ടോടെ രേഖപ്പെടുത്തും. അതേസമയം, കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ നാലുപേരിൽ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ, സഹദ് എന്നിവരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു.



കൊലപാതകത്തിനു ശേഷം പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും വ്യക്തിഗത രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശംഖുവാരത്തോട് പള്ളിയിലാണ് ആദ്യം എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് 200 മീറ്റർ മാറി റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സമീപത്ത് എത്തിച്ചും തെളിവെടുത്തു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ പഴപ്പെട്ടിയുടെ അടിയിലാക്കി ഈ വാഹനത്തിലാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കൊലയാളികള്‍ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആയുധങ്ങൾ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയത്.

മുഹമ്മദ് ബിലാലും, സഹദും കൊലയാളി സംഘത്തിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറി പരിസരത്തും പേ ആൻഡ് പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തും രണ്ടാമത്തെ ഇരുചക്ര വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച പുതുപ്പരിയാരത്തുമെത്തിച്ചും തെളിവെടുത്തു. കേസിൽ കൊലയാളികൾക്ക് സഹായം ചെയ്തതും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്ത ആറു പേരാണ് ഇതുവരെ പിടിയിലായത്. അതേസമയം, ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തിയ മൂന്നുപേർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറംഗ കൊലയാളി സംഘം ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.

English Summary: Two more held in Palakkad Sreenivasan Murder case