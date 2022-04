ഹിജാബ് അനുകൂലിച്ച വിദ്യാർഥികളെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അനുവദിക്കാതെ കോളജ്

ഉഡുപ്പി ∙ കർണാടകയിലെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഹിജാബ് (ശിരോവസ്ത്രം) ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചു ഹർജി നൽകിയ വിദ്യാർഥികളെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കാതെ കോളജ് അധികൃതർ. ഹിജാബ് ധരിച്ചു പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അധികൃതർ ഈ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.

ആലിയ ആസാദി, റേഷം എന്നീ വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പരീക്ഷയെഴുതാൻ ഉഡുപ്പിയിലെ വിദ്യോദയ പിയു കോളജ് അനുവാദം നിഷേധിച്ചത്. പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി കാത്ത് 45 മിനിറ്റോളം നിന്നെങ്കിലും അനുമതി കിട്ടാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും കോളജ് വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി. കർണാടകയിൽ ഹിജാബ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Pro-Hijab Petitioners Not Allowed To Take Class 12 Final Exams In Hijab