'ഭരണഘടനാ അവകാശം'; ഭാര്യയെ ഗർഭവതിയാക്കാൻ ഭർത്താവിന് പരോൾ നൽകി കോടതി

ജയ്‌പൂർ ∙ ഭാര്യയെ ഗർഭവതിയാക്കാൻ തടവുപുള്ളിയായ ഭർത്താവിന് പരോൾ അനുവദിച്ച് കോടതി. ഗർഭധാരണ അവകാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭാര്യ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ 34-വയസ്സുകാരനായ നന്ദലാലിനാണ് പരോൾ ലഭിച്ചത്. 'നന്ദലാലിന്റെ ഭാര്യ ഒരു നിരപരാധിയാണ്. ഭർത്താവ് ജയിലായതിന് ശേഷം അവരുടെ വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നില്ല. തടവുകാരന്റെ പത്നിക്കും പ്രസവിക്കാനും ഗർഭം ധരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാനാവില്ല. നന്ദലാലിന്റെ ഭാര്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വാദങ്ങളോട് കോടതിക്ക് എതിർക്കാൻ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല'-ഏപ്രിൽ 5ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയാണ് 15 ദിവസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചത്.

ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പിൽ വിശദമാക്കുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽ ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള അവകാശവും ഉൾപ്പെടുന്നതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായ കേസായതിനാൽ ജനശ്രദ്ധ ഏറെയായിരുന്നു. 'ഏത് പക്ഷത്തു നിന്ന് ചിന്തിച്ചാലും സന്താനോൽപ്പാദനത്തിനുള്ള അവകാശം തടവുകാരനും അനുവദനീയമാണ്. ജാമ്യം നൽകുന്നതിന് കേസിലെ സാഹചര്യവും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കുകയും വേണം- 'കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2019 ൽ രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവാര കോടതി വിധിച്ച ജീവപര്യന്ത ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് നന്ദലാൽ. നിലവിൽ അജ്മീർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് നന്ദലാലിനെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2021ൽ നന്ദലാലിന് 20 ദിവസം പരോൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ജയിലിൽ നന്ദലാലിന്റെ പെരുമാറ്റം മാതൃകാപരമാണെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മെഹ്ത, ജസ്റ്റിസ് ഫാർജാന്ത് അലി എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് പരോൾ അനുവദിച്ചത്.

