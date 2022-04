നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: അടിയന്തര നടപടിയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം; മധ്യസ്ഥ സംഘം യെമനിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി∙ യെമൻ പൗരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട് യെമനിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി മധ്യസ്ഥ സംഘം ഉടൻ യെമനിലേക്ക് തിരിക്കും. നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

വിഷയത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറിന്റെയും സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ േയാഗം ചേർന്നു. ദയാധനത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ എംബസിക്ക് നിർദേശം നൽകി.



യെമന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ജയിലിലെത്തി നിമിഷപ്രിയയെ കണ്ടിരുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട തലാലിന്റെ കുടുംബം ദയാധനത്തെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. തലാലിന്റെ കുടുംബം 50 ദശലക്ഷം യെമന്‍ റിയാല്‍ (ഒന്നരക്കോടിയോളം രൂപ) ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും റമസാന്‍ അവസാനിക്കും മുൻപ് തീരുമാനം അറിയിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

