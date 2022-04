‘സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം’; പുട്ടിൻ–ഗുട്ടെറസ് ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ച മോസ്കോയിൽ

ജനീവ∙ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. യുക്രെയ്ന്റെ കിഴക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി റഷ്യ നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുടെ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനു പുറമേ റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്റോവുമായും ഗുട്ടെറസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ‘യുക്രെയ്നിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നാകും മോസ്കോയിൽ ഗുട്ടെറസ് ചർച്ച നടത്തുക. യുക്രെയ്നിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസ് യുക്രെയ്ൻ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.’– യുഎൻ വക്താവ് എറി കനേകോ അറിയിച്ചു. റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം 58ാം ദിവസത്തിലേക്കു കടന്നിരിക്കെ വളരെ നിർണായകമാണ് ഗുട്ടെറസിന്റെ സന്ദർശനം.

വെള്ളിയാഴ്ച, യുക്രെയ്നിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യുറോപ്യൻ യൂണിയൻ മോധാവിയുമായി പുട്ടി‌ൻ ഫോണിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഓർത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റർ വേളയിൽ മരിയുപോളിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനോട് അഭ്യർഥിച്ചതായി യുറോപ്യൻ യൂണിയനൻ മേധാവി വാർത്താ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്നിലെ മരിയുപോൾ തുറമുഖ നഗരം കീഴടക്കിയതായി പുട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മരിയുപോളിലെ 4 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ ഇതുവരെ നഗരം വിട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനാണ്.

