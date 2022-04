'ശബരിമല വെർച്ച്വൽ ക്യൂ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കണം'

കൊച്ചി . ശബരിമലയിലെ തിരക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വെർച്ച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നിലവിൽ പോലീസാണ് വെർച്ച്വൽ ക്യൂ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

വെർച്ച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ദേവസ്വത്തിനു കൈമാറണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ ഹർജികളിലാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ശബരിമലയില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് എന്ത് അധികാരമാണ് ശബരിമലയില്‍ ഉളളതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരം എന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിമർശനം ഉയർത്തിയത്.

ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിൽ സര്‍ക്കാരിന്റേയും പോലീസിന്റെയും പങ്ക് എന്താണെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എന്ന പോലെ ശബരിമലയിലും ബോർഡിനാണ് കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് എന്നാണ് കോടതി നിലപാട്. അതേസമയം, വെര്‍ച്വല്‍ ക്യു ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ ദുരുദ്ദേശം ഇല്ലെന്നും സുഗമമായ ദര്‍ശനത്തിനാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ക്യു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. 2011 മുതല്‍ നിലനിൽക്കുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ ക്യു സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കാര്യമായ പരാതികളില്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Travancore Devaswam Board must take up Sabarimala Virtual Queue, says HC order