ജമ്മുവില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; സൈനികന് വീരമൃത്യു; സിഐഎസ്എഫ് വാഹനം ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമം

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മുവിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചു. ഒരു സുരക്ഷാ സൈനികന്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. നാലുപേർക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ജമ്മു സന്ദർശിക്കാനിരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ സേന ജാഗ്രതയിലാണ്.

ജമ്മു നഗരത്തിലെ സുൻജ്വാൻ കന്റോൺമെന്റ് മേഖലയിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ തിരച്ചിലിനെത്തുടർന്നാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. നഗരത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഭീകരർ ശ്രമിക്കുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു ഭീകരർ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു വിവരം. ഇതേത്തുടർന്നായിരുന്നു തിരച്ചിൽ. സിഐഎസ്എഫിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

2018 ഫെബ്രുവരിയിലും മേഖലയിൽ ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ കശ്മീർ താഴ്‌‍വരയിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ബാരാമുല്ല ജില്ലയിൽ ഭീകരസംഘടനയായ ലഷ്കറെ തയിബയുടെ മുതിർന്ന കമാൻഡർ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെയും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു. കൂടുതൽ ഭീകരർ പ്രദേശത്തുണ്ടെന്നാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ജമ്മുവിലെ ഛദ്ധ ക്യാംപിൽ രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ പോയ 15 അംഗ സിഐഎസ്എഫ് സൈനികർക്കുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. സൈനികർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിനുനേരെയായിരുന്നു പുലർച്ചെ 4.25ന് ആക്രമണം. സൈനികർ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചതോടെ ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഞായറാഴ്ച ജമ്മു സന്ദർശിക്കും. 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി പിൻവലിച്ചശേഷം ആദ്യമായാണ് മോദി സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്. പാല്ലി ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

English Summary: Trooper Dead, 4 Injured In Major Encounter In Jammu Ahead Of PM's Visit