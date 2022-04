‘അനൗദ്യോഗികം’; ഇൽഹാൻന്റെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിൽ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ സെനറ്റ് അംഗം ഇൽഹാൻ ഒമർ, പുറത്താക്കപ്പെട്ട പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ പ്രതികരണവുമായി യുഎസ്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് വന്നതിനെത്തുടർന്ന് സന്ദർശനം ‘അനൗദ്യോഗികവും വ്യക്തിപരവും’ ആണെന്നും യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന് അതിൽ പങ്കില്ലെന്നും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ കൗൺസലർ ഡെറെക് കൊല്ലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രിൽ 20ന് പാക്കിസ്ഥാനിൽ നാലു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ പാർട്ടി അംഗമായ ഇൽഹാൻ ഒമർ. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇവർ ഇമ്രാൻ ഖാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതും പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചതും. സൊമാലി – അമേരിക്കൻ വംശജയായ ഇവർ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം കശ്മീരിന് യുഎസിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു.

സന്ദർശനത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകയ്ക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കാര്യമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മുടെ അഖണ്ഡതയും പരമാധികാരവും ലംഘിച്ചാൽ വിഷയം നമ്മുടേതാകും. ഇൽഹാൻ ഒമറിന്റെ സന്ദർശനം അപലപനീയമാണ്, ബാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.

മിനെസ്സോട്ടയിൽനിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് അംഗമായ ഇൽഹാൻ ഒമർ, പുതിയ സര്‍ക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയശേഷം പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തുന്ന ആദ്യ യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗമാണ്. തന്നെ പുറത്താക്കാൻ യുഎസിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച ഇമ്രാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബനി ഗാലയിലെ വസതിയിൽ പോയി കണ്ട നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ മുസ്‌ലിംകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിക്കുന്നയാളാണ് ഇവർ. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിൽ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വിമർശനവും അവർ നേരത്തേ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

