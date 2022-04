ഡൽഹിയിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽവച്ച് യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു; അക്രമി രക്ഷപ്പെട്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ തെക്കു – പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. അക്രമി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മക്കളുമായി യുവതി പോകുന്നതിനിടെ പിന്നില്‍നിന്ന് ഓടിയെത്തിയാണ് അക്രമി അവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് സാഗർപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയുന്നതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

കുട്ടികളുമായി വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന യുവതിക്കുനേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അക്രമിയും യുവതിയും അയൽക്കാരായിരുന്നു. പിന്നീട് യുവതി അവിടെനിന്നു താമസം മാറി. എന്നാൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Woman Chased, Stabbed To Death In Front Of Her Children In Delhi: Police