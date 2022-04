ജയ്പൂർ ∙ പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാറിൽ 300 വർഷം പുരാതനമായ, നിലവിൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവ ക്ഷേത്രവും 86 കടകളും പൊളിച്ചതിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം. കയ്യേറ്റമൊഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാൽവിയ 85 ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടും കടകളും നോട്ടീസ് പോലും നൽകാതെ പൊളിച്ചുകളഞ്ഞതായും കോൺഗ്രസ് ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചതായും അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നിഷേധിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ജഹാൻഗിർപുരിയിലും ഗുജറാത്തിലും ബിഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ഉന്നം വച്ച് ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയം നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വാർത്തയായത്.



മുൻപ് ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌ത ഗൗരവ് പഥ് എന്ന റോഡാണ് തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. വസുന്ധര രാജെ അധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തുടക്കമിട്ട പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന രാജ്‌ഗഢ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ റോഡ് നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അനധികൃത നിർമ്മാണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'രാജ്‌ഗഢ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൽ 35 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 34 അംഗങ്ങളും ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സ്വയംഭരണാധികാര അവകാശമുള്ള ബിജെപി മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലാണ് നഗരാസൂത്രണത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. 'സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന് ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. റോഡ് വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമല്ല മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കുക'- രാജസ്ഥാൻ നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശാന്തി ധരിവാൾ പറഞ്ഞു.

'ഒരു ക്ഷേത്രം പൊളിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു, കരുതലോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ബിജെപിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്‌ഗഢ് മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഞങ്ങളോട് അഭിപ്രായമൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ല'- ധരിവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏപ്രിലിൽ പദ്ധതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. കയ്യേറ്റ സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പൊളിച്ചത്. അമ്പലം പൊളിക്കും മുൻപ് ഇവിടെയുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പൂജാരികളോട് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞായാറാഴ്ച ക്ഷേത്രം, കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ നടപടികൾ നടന്നപ്പോൾ അതിനെയെതിർത്ത് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ജോഹരി ലാൽ മീന രംഗത്തെത്തി.

അതേസമയം കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. 'രാജ്‌ഗഢ് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. ആ പ്രദേശത്ത് പോയി സംഭവം അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി'- സംസ്ഥാന ബിജെപി മേധാവി സതീഷ് പൂനിയ പറഞ്ഞു. കൈയേറ്റസ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും തുല്യ പങ്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആരോപിച്ച ബിജെപി പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന് എളുപ്പം കൈ കഴുകാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

'2013ൽ കൈയേറ്റസ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ നിർദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. എന്നാൽ അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണകൂടം ഇതിനെ അലക്ഷ്യമായാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. അന്ന് കൗൺസിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയവും ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല. ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്'- രാജസ്ഥാൻ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് രാജേന്ദ്ര റാത്തോർ പറഞ്ഞു.

English Summary: After 300-Year-Old Rajasthan Temple Razed, Congress And BJP In Blame-Game