യുപിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ; തലയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിയേറ്റു

പ്രയാഗ്‌രാജ്∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് ജില്ലയിൽ ഖവാജ്പുരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. റാംകുമാർ യാദവ് (55), ഭാര്യ കുസും ദേവി (52), മകൾ മനീഷ (25), മരുമകൾ സവിത (27), പേരക്കുട്ടി മീനാക്ഷി (2) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മറ്റൊരു പേരക്കുട്ടി (5) രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഭവസമയത്ത് റാംകുമാറിന്റെ മകൻ സുനിൽ (30) വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽനിന്നു തീ ഉയരുന്നത് കണ്ട അയൽവാസികളാണ് പൊലീസിനെയും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയെയും വിവരമറിയിച്ചത്. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഇവർ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സവിതയും മകൾ മീനാക്ഷിയും കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. റാംകുമാറും ഭാര്യയ്ക്കും ജീവനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. പിന്നീടാണ് മനീഷയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

അഞ്ച് പേരുടെയും തലയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് ഏഴു സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരോട് ആർക്കും ശത്രുതയുള്ളതായി വിവരമില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കലക്ടർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഖത്രി സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു.

