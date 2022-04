കാഞ്ഞങ്ങാട് ∙ പിതാവിന്റെ പീഡനത്തിനിരയായ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത പെണ്‍കുട്ടി ഗര്‍ഭിണിയായി. മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയമാക്കിയ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 49 വയസ്സുകാരനായ പിതാവിനെ ഹോസ്ദുര്‍ഗ് പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കെ.പി.ഷൈനും സംഘവും അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

ഹോസ്ദുര്‍ഗ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍പ്പെട്ട 17 വയസ്സുകാരിയായ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയെയാണ് പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചു ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയത്. വയറുവേദനയെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയപ്പോഴാണ് ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നു മനസ്സിലായത്. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിനു വിധേയമാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് അമിത രക്തസ്രാവമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണു പെണ്‍കുട്ടിയെ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ അത്യാസന്ന വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ പിതാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍വച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയെ സ്‌കാനിങ്ങിനു വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വിവരം അറിഞ്ഞയുടന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുമായി പിതാവ് ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് മുങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത പെണ്‍കുട്ടി ഗര്‍ഭിണിയായ വിവരം ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഹോസ്ദുര്‍ഗ് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.

ആശുപത്രിയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നല്‍കിയ മൊബൈല്‍ ഫോണിലേക്കു പൊലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും സഹകരിക്കാന്‍ തയാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഹോസ്ദുര്‍ഗ് പൊലീസ് രാത്രിതന്നെ മൊഴിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടി ക്ഷീണം മൂലം ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ് മറുപടി നല്‍കിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാവിലെതന്നെ പൊലീസ് സംഘം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ മൊഴിയെടുക്കാനായി എത്തിയെങ്കിലും പിതാവ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കോളജില്‍ കൊണ്ടുവിടാന്‍ പോയതായി ബന്ധുക്കള്‍ മൊഴി നല്‍കി. പിന്നാലെ പൊലീസ് സംഘം കോളജില്‍ എത്തിയെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടി ക്ലാസില്‍ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.

തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് പിതാവിന്റെ ഫോണിലേക്കു പല തവണ വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് സൈബര്‍ സെല്‍ മുഖേന നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗണില്‍തന്നെ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ അവശനിലയില്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി മനസ്സിലായത്. തുടര്‍ന്ന് പിതാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയില്‍നിന്നും മൊഴിയെടുത്തശേഷം ഉച്ചയോടെ ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിയെ ഹോസ്ദുര്‍ഗ് ഒന്നാംക്ലാസ് ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും. .

English Summary : Girl who become pregnant from father in critical condition