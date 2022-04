‘വീട് നൽകിയത് ദിപിന ആവശ്യപ്പെട്ട്; ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി, പക്ഷേ..’

കണ്ണൂർ∙ തലശ്ശേരി പുന്നോൽ ഹരിദാസൻ വധക്കേസിലെ പ്രതിയെന്ന് അറിയാതെയാണ് നിജിൽ ദാസിന് പിണറായിയിലെ വീട് വാടകയ്ക്കു നൽകിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. പ്രതിക്ക് ഒളിവിൽ കഴിയാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയെന്ന പേരിൽ പൊലീസ് പിടിയിലായ രേഷ്മയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് ഇക്കാര്യം മനോരമ ഓൺലൈനോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. രേഷ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വീടു നൽകിയതെന്ന് രേഷ്മയുടെ പിതാവ് രാജൻ പറയുന്നു. അമ്മയുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള സുഹൃത്താണ് നിജിൽദാസിന്റെ ഭാര്യ ദിപിന എന്ന് രേഷ്മയുടെ മകളും പറഞ്ഞു.

‘ദിപിന ആന്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമ്മ വീട് നൽകിയത്. 4 ദിവസത്തേക്കാണ് വീടു നൽകിയത്’. വീട്ടിൽ കുറച്ചു പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അമ്മയോടു പറഞ്ഞത് ദിപിനയാണെന്നും രേഷ്മയുടെ മകൾ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. എഗ്രിമെന്റ് തയാറാക്കി ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് വീടു നൽകിയതെന്ന് രേഷ്മയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ദിവസം 1500 രൂപ വാടക എന്നായിരുന്നു കരാർ. ദിപിന ഇപ്പോൾ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. എരഞ്ഞോളി വടക്കുംഭാഗം പ്രദേശത്താണ് രേഷ്മയുടെയും ദിപിനയുടെയും വീട്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇവർ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു.

മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിൽനിന്ന് മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം വാങ്ങുന്ന രേഷ്മ.

അടുത്തകൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവായതിനാലാണു വീടു നൽകിയതെന്ന് രേഷ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ‘മകളുടെ ഭർത്താവ് പ്രശാന്തിന്റെയും ഞങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണ് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി വാങ്ങി വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ, ഇന്നലെ പുലർച്ചെ, പൊലീസ് വീട്ടിൽ വന്നതോടെയാണ് അബദ്ധം പറ്റിയതായി മനസ്സിലായത്. കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല’– രാജൻ പറഞ്ഞു.

∙ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി, പക്ഷേ...

മകളെക്കുറിച്ച് സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന പ്രചാരണം കേട്ടു നടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആണ്ടലൂർകാവ് ശ്രീനന്ദനം വീട്ടിൽ രാജനും ഭാര്യയും. കൊലക്കേസ് പ്രതിയുമായി രേഷ്മയ്ക്ക് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന തരത്തിലാണ് കഥകൾ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായി സിപിഎമ്മുകാരാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്തതും പ്രവർത്തിച്ചതുമെല്ലാം പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി മാത്രം. പക്ഷേ, അവസാനം ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞ് വിതുമ്പുകയാണ് രേഷ്മയുടെ അമ്മ.

മകളെപ്പറ്റി പ്രചരിക്കുന്നതെല്ലാം അസത്യങ്ങളാണ്. പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയ്ക്കടുത്ത്, പിണറായി വിജയന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് സിപിഎം പ്രവർത്തകനെ കൊന്ന പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയും നാണക്കേടുമെല്ലാം മറയ്ക്കാൻ അവർ തന്റെ മകൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കള്ളക്കഥകൾ പടച്ചുവിടുകയാണെന്നും ആ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയായ രേഷ്മയുടെ മകളും പറയുന്നു.

രേഷ്മ മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ച കാർഡ്.

5–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ രേഷ്മയുടെ മകനും അമ്മയെ പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ്. പ്രശാന്തിന്റെ വീട്ടുകാരും പാർട്ടിക്കാരാണ്. പ്രശാന്തിന്റെ അച്ഛൻ മൂർക്കോത്ത് വേണു പിണറായി വിജയന്റെ അടുപ്പക്കാരനുമാണെന്ന് പ്രശാന്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ‘ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരാണ്, ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കാർ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. അതു തെറ്റാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സിപിഎമ്മുകാരാണ്’– രേഷ്മയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ ഇതിനു മുൻപ് വാടകയ്ക്കു നൽകിയത് പാർട്ടിക്കാർക്ക്

പാണ്ട്യാല മുക്കിലുള്ളത് പ്രശാന്തിന്റെ തറവാട്ടു വീടാണ്. ഈ വീട് പ്രശാന്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കുകയും പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രശാന്തിന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഇവരുമായി സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ല. രണ്ടു വർഷം മുൻപു നിർമിച്ച പാണ്ട്യാല മുക്കിലെ പ്രശാന്തിന്റെ ഈ വീട്ടിലാണ് നിജിൽദാസ് ഒളിച്ചു താമസിച്ചതും തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായതും. ഈ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെല്ലാം പ്രശാന്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്.

പ്രശാന്തിന്റെ ആണ്ടലൂർക്കാവിലുള്ള വീട്ടിലാണ് രേഷ്മയും രണ്ടു മക്കളും രേഷ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളും താമസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 23നാണ് പ്രശാന്ത് സൗദിയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയത്. കോവിഡ് മൂലം പ്രശാന്ത് ഏറെ നാൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. വീട് അടിച്ചുവാരാനും വൃത്തിയാക്കാനുമെല്ലാം രേഷ്മ ഇടയ്ക്കിടെ പാണ്ട്യാല മുക്കിലെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ആർക്കും ഈ വീട് വാടകയ്ക്കു നൽകിയിരുന്നില്ല. താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കു വരുന്നവർക്കായി ദിവസ വാടകയ്ക്കാണ് വീടു നൽകിയിരുന്നത്. 1500 രൂപയാണ് ദിവസ വാടക ഈടാക്കിയിരുന്നത്.

നിജിൽ ദാസ്, രേഷ്‌മ

നിജിലിന് വാടകയ്ക്കു നൽകുന്നതിനു മുൻപ് ‘പിണറായി പെരുമ’ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കലാകാരന്മാർക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുമാണ് വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. അവർ ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വീട് വെറുതേ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് രേഷ്മയോട് സുഹൃത്ത് ദിപിന ഭർത്താവിനുവേണ്ടി വീട് നാലു ദിവസത്തേക്ക് തരാമോ എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നെതന്നും രേഷ്മയുടെ വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. രേഷ്മ നിജിൽ ദാസിനു ഭക്ഷണമെത്തിച്ചു നൽകിയെന്നുള്ള ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

∙ എഗ്രിമെന്റ് രേഷ്മയുടെ ബാഗിൽ

1500 രൂപ ദിവസ വാടകയെന്ന കണക്കിൽ 4 ദിവസത്തേക്കുള്ള എഗ്രിമെന്റ് തയാറാക്കി ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് രേഷ്മ നിജിലിനു വീടു നൽകിയത്. എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയത് രേഷ്മ തന്നെയാണ്. പ്രശാന്തിന്റെ പേരിലുള്ള വീടായതിനാൽ വീട് ആർക്കു വാടകയ്ക്കുകൊടുത്താലും എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതു രേഷ്മയാണെന്നും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു. രേഷ്മയുടെ ബാഗിലായിരുന്നു ഈ എഗ്രിമെന്റ്. ഈ ബാഗ് രേഷ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പൊയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഇപ്പോൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും വിജയൻ പറഞ്ഞു.

ആദ്യം പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും രേഷ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് മൊബൈൽ വിട്ടുനൽകാമെന്നു പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചതെന്ന് രേഷ്മയുടെ മകൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ, എസ്ഐ വരാൻ വൈകുമെന്നു പറഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ നേരം വൈകിച്ചു. പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നാട്ടിൽ ലീവിനു വന്നിട്ടുള്ള മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ രേഷ്മയുടെ സഹോദരനാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയത്. വൈകിട്ടോടെ ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ വീട് നൽകിയത് പ്രശാന്തിന്റെയും സമ്മതത്തോടെ

രേഷ്മയുടെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല വീട് നിജിൽ ദാസിനു നൽകിയതെന്ന് രേഷ്മയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവിനായി വിഷുവിനു ശേഷം വീടു നൽകുന്ന കാര്യം രേഷ്മ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് പ്രശാന്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും വീടു വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പ്രശാന്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. സ്വത്തു തർക്കമുള്ളതിനാൽ പ്രശാന്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായി രേഷ്മയ്ക്കോ പ്രശാന്തിനോ അടുപ്പമില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ബന്ധുക്കളുമായി ഇവർ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ്.

∙ രേഷ്മ മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയയാൾ

പുന്നോൽ അമൃതവിദ്യാലയത്തിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് രേഷ്മ. ഇംഗ്ലിഷ് ആണ് വിഷയം. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമുണ്ട്. ചില സംഘടനകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും രേഷ്മയ്ക്ക് അടുത്തിടെ ലഭിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയത്. സ്കൂളിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്സ്ബുക് പേജിലും രേഷ്മ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച അധ്യാപികയെന്ന നിലയിലുള്ള അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് രേഷ്മയെക്കുറിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അയൽവാസികൾ പറയുന്നു.

ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതായും അയൽവാസികളും രേഷ്മയുടെയും പ്രശാന്തിന്റെയും ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു. വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന അശ്ലീല വാർത്തകൾ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും അതു കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ രേഷ്മ മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നു മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം വാങ്ങുന്ന ചിത്രം ഗ്രൂപ്പിലിട്ടെന്നും പ്രശാന്തിന്റെ ബന്ധു പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കാരാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

