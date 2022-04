ശ്രീനിവാസൻ വധം: ഒരാൾ കൂടി കസ്ഡറ്റിയിൽ; ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തെന്ന് പൊലീസ്

പാലക്കാട്∙ ആർഎസ്എസ് മു‍ൻ ജില്ലാ ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് വീട്ടിൽ എ.ശ്രീനിവാസന്റെ (45) കൊലപാതകത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി കസ്ഡറ്റിയിൽ. വധ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത ശംഖുവാരത്തോട് സ്വദേശിയാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിൽ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. പാലക്കാട് കുന്നംപുറം സ്വദേശി അഷ്ഫാക്ക് (23), ശംഖുവാരത്തോട് പള്ളി ഇമാം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ അക്കിയംപാടം സദാം ഹുസൈൻ (30), കാവിൽപ്പാട് കല്ലംപറമ്പിൽ അഷ്റഫ് (29) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 3 പേരും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ ഏഴായി. പാലക്കാട് ശംഖുവാരമേട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ (22), മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ (20), ശംഖുവാരത്തോട് സ്വദേശി റിയാസുദീൻ (35), പുതുപ്പരിയാരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് താഴെമുരളി സ്വദേശി സഹദ് (22) എന്നിവർ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 16 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ പാലക്കാട് മേലാമുറി ജംക്‌ഷനു സമീപമുള്ള കടയിൽ ശ്രീനിവാസനെ അക്രമികൾ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ആർഎസ്എസ് മുൻ ജില്ലാ ശാരീരിക് ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് ആണ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് എ.ശ്രീനിവാസൻ. ഏപ്രിൽ 15ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എലപ്പുള്ളി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കുപ്പിയോട് എ.സുബൈർ (43) കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സുബൈറിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം.

English Summary: One more held in Palakkad Sreenivasan Murder Case