റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വാടകക്കൊലയാളി; ഭാര്യയ്ക്കു പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് പൊലീസ്

ഭുവനേശ്വർ∙ ഒഡീഷയിൽ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വാടകക്കൊലയാളിയെ ഏർപ്പാടാക്കിയ സ്ത്രീയ്ക്കായി തിരിച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. റെയിൽവേയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബിനായക് ബെഹ്‌റയെ വകവരുത്താൻ ഭാര്യ സിൽസില ബെഹ്‌റ വാടകക്കൊലയാളിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച സായാഹ്ന നടത്തത്തിനിടെ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ ബിനായക് ബെഹ്‌റയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പുറകിൽ നിന്നുള്ള അടിയിൽ ബെഹ്റ‍യ്ക്കു സാരമായ പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ ഭാര്യ സിൽസിലയ്ക്കും ഡ്രൈവർ അശോക് സാഹുവിനും എതിരെ ബിനായക് ബെഹ്‌റ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ബിനായക് ബെഹ്‌റയുടെ സഹായിയായ അശോക് സാഹുവുമായി സിൽസില അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ബെഹ്‌റയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2018 ൽ പുരിയിലേക്ക് ബിനായക് ബെഹ്‌റയ്ക്ക് സ്ഥലമാറ്റം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഈ ബന്ധം ദൃഢമായത്.

കള്ളപ്പേരിൽ സിൽസില അശോക് സാഹുവിനൊപ്പം നഗരത്തിലെ അപാർട്‍മെന്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി ബിനായക് ബെഹ്‌റ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ അപാർട്‌മെന്റിലെ റെയ്‍ഡിനിടെയാണ് അശോക് സാഹു പിടിയിലായത്. ജിതേന്ദ്ര സിങ് പ്രധാൻ എന്ന വാടക്കൊലയാളിയെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. ഭർത്താവിനെ ഇരുമ്പു വടി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ സിൽസില ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ജിതേന്ദ്ര സിങ് പ്രധാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. അശോക് സാഹു കുറ്റം സമ്മതിച്ചുവെന്നും സിൽസിലയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്നു മഞ്ചേശ്വർ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ കുമാർ സാഹു പറഞ്ഞു.

English Summary: Odisha police on hunt for woman who gave contract to kill her husband