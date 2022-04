കേരളത്തിന് എയിംസ്?; അനുകൂല നിലപാടുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിൽ എംയിസ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനുകൂല നിലപാടുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. എയിംസിന് തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ധനമന്ത്രാലയത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി ഭാരതി പവാ‍ര്‍ ഇക്കാര്യം കെ.മുരളീധരന്‍ എംപിയെ അറിയിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയം. അതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് അനുകൂല നിലപാടാണുള്ളത്.



ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനമന്ത്രാലയമാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഏടുക്കേണ്ടത്. എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ബജറ്റിൽ നടത്തുന്നതും തുക വകയിരുത്തുന്നതും ധനമന്ത്രാലയമാണ്. പല തവണ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുമോയെന്ന് പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരോഗ്യ, ധനമന്ത്രാലയം ഇതുവരെ നേരിട്ടുള്ള മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല.

എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Union health ministry gives nod to set up AIIMS in Kerala