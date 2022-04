ഫിൻലൻഡിനും പുട്ടിനെ പേടി; കൈമാറുമോ 105 വർഷത്തെ റഷ്യൻ അതിർത്തി രഹസ്യങ്ങൾ?

2022 ജനുവരിയിൽ ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിൻ പറഞ്ഞു– ‘എന്റെ ഈ ഭരണകാലത്ത് ഫിൻലൻഡ് നാറ്റോയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ല’. എന്നാൽ ആ വാക്കുകൾ മാറാൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. യുക്രെയ്നുമായി റഷ്യ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽനിന്നു പിന്നോട്ടുപോകുകയല്ലാതെ സന്നയ്ക്കു മുന്നില്‍ മറ്റു വഴികളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിൻലൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനറിയാം, റഷ്യയെ ചെറുക്കാൻ ശക്തമായ സഖ്യവുമായി കൈകോർത്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അതിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് ഫിൻലൻഡിനു മുന്നിൽ തുറന്നിട്ടത്.

യുക്രെയ്നിനു പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ നാറ്റോ തയാറായിട്ടില്ല. യുക്രെയ്ന്റേതിനു സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് ഫിൻലൻഡിന്റേതും. റഷ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരായ ഫിൻലൻ‍ഡിന് ആ രാജ്യവുമായി 1300 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അതിർത്തിയാണുള്ളത്. തൊട്ടടുത്തു കിടക്കുന്ന സ്വീഡനും റഷ്യപ്പേടിയിൽ നാറ്റോയിൽ ചേരാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്. യുദ്ധം മേഖലയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ തന്നെ മാറ്റിയെന്നു ചുരുക്കം.‌ പക്ഷേ നാറ്റോ അംഗത്വം ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കു സാധ്യമാകുമോ?

ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിൻ (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

‘നിഷ്പക്ഷത’ വെടിയുമോ ഫിൻലൻ‍ഡ്?‌

റഷ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ സൈനിക ശക്തിയാണെങ്കിലും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം മുതൽ ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനും നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചാണ് മേഖലയിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. 1917ൽ റഷ്യയിൽനിന്ന് ഫിൻലൻ‍ഡ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ രണ്ടുതവണ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഫിൻലൻഡിന്റെ കുറച്ചു ഭൂമി റഷ്യ കവർന്നെടുത്തു. പിന്നാലെ 1948ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഫിൻലൻഡും ‘സൗഹൃദം, സഹകരണം, പരസ്പര സഹായം’ എന്ന കരാർ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു.

ശീതയുദ്ധകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നു. തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഭീഷണി ഒഴിവായതോടെ റഷ്യയുടെ നിഴലിൽനിന്ന് ഫിൻലൻഡ് പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായിനിന്ന് മോസ്കോയുമായി സൗഹൃദവും സമാധാനവും പാലിച്ചാണ് ഫിൻലൻഡ് നിലനിന്നത്. ഈ സൗഹൃദത്തിനുമേൽ പഴയ സോവിയറ്റ്‌കാല ഭീതി കൊണ്ടുവന്നത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശമാണ്. സ്വീഡന്റെ നിഷ്പക്ഷത ആ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമായിത്തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്ന് യുകെയിലെ വെയ്ൽസിലുള്ള അബെറിസ്റ്റ്വിത് സർവകലാശാലയിലെ യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷാ വിഷയത്തിലെ സീനിയർ ലക്ചറർ അലിസ്റ്റെയ്ർ ഷെപ്പേർഡ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഫിൻലൻഡിന്റെ നിഷ്പക്ഷത അവരുടെമേൽ അടിച്ചേൽപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 1948ൽ യുഎസ്എസ്ആറുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിഷ്പക്ഷതയാണ് അതെന്ന് ഷെപ്പേർഡ് പറയുന്നു.

ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിൻ (Photo by Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP)

ശീതയുദ്ധത്തിനുശേഷം ‘സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പങ്കാളിത്തം’ എന്ന പേരിൽ ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനും നാറ്റോയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. 1994 ലായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് 1995 ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും പ്രതിരോധം, സൈനിക നയം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ‘സൈനികപരമായി ചേരിചേരാ നയത്തിലാണ്’ നിലനിന്നുപോന്നത്. സൈനിക പരിശീലനങ്ങളിലും മറ്റുമായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് റഷ്യയെ എന്നും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അംഗമായാൽ എത്രത്തോളം നാറ്റോ സഹായിക്കും?

നാറ്റോയുടെ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 5 പ്രകാരം, അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കു നേരേ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ അത് നാറ്റോയെ ആക്രമിക്കുന്നതായാണ് കണക്കാക്കുക. അതിൽ സ്വീഡനും ഫിൻലൻഡും അംഗങ്ങളായാൽ നാറ്റോ സഖ്യം സമ്പൂർണതോതിൽ അവരുടെ നേർക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കും. നാറ്റോ അംഗത്വത്തിന് അനുകൂലമായി 53% പേരാണ് ഫിൻലൻഡിലെ ഒരു സർവേയിൽ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചത്. ഫിന്നിഷ് ചാനലായ എംടിവി നടത്തിയ സർവേയിൽ 68% പേർ അനുകൂലമായും 12% പേർ എതിർത്തും വോട്ട് ചെയ്തു. ഫിന്നിഷ് എംപിമാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നാണ് മാധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മഗ്ദലന ആൻഡേർസണും ഫിൻലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിനും (Photo by Paul WENNERHOLM / TT News Agency / AFP)

ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഫിൻലൻഡിന്റെ തീരുമാനം വരുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. അഞ്ച് പാർട്ടികളുടെ സഖ്യകക്ഷി സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സന്ന മരിനും പ്രസിഡന്റ് സൗലി നിനിസ്റ്റോയും നാറ്റോയിലെ വിവിധ സഖ്യരാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ, തങ്ങളുടെ വിദേശ, സുരക്ഷാ നയത്തെക്കുറിച്ച് ഫിന്നിഷ് സർക്കാർ ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ഫിൻലൻഡിന്റെ സുരക്ഷാ പരിതസ്ഥിതിയെ മാറ്റിയെന്നു ധവളപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിനെകുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.

നാറ്റോയെ എതിർക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് ഭരണകൂടം

ഈ വർഷം പകുതിയാകുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വീഡൻ. അതിനാൽത്തന്നെ ഭാവികാര്യങ്ങളിൽ ഫിൻലൻഡിനേക്കാൾ കുറേക്കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ തീരുമാനമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. വൻ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടായേക്കാവുന്ന സുരക്ഷാ നയമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയേക്കില്ല. വോട്ടുബാങ്കിനെ ബാധിക്കുന്നതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ ഈ സമയം പ്രധാനമന്ത്രി മഗ്ദലന ആൻഡേഴ്സൺ ഒരുങ്ങിയേക്കില്ല. എന്നാൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെ, നിഷ്പക്ഷത വെടിയുന്നതിൽ സ്വീഡിഷ് ജനതയ്ക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം വരുന്നുവെന്നാണ് അവിടെനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മഗ്ദലന ആൻഡേർസൺ (Photo by Paul WENNERHOLM / TT News Agency / AFP)

നിലവിലെ ഭരണകക്ഷിയായ സോഷ്യൽ ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി നാറ്റോയുടെ ആശയങ്ങളെ ദീർഘനാളായി എതിർക്കുന്നവരാണ്. സ്വീഡന്റെ 200 വർഷത്തെ നിഷ്പക്ഷതയ്ക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഭരണകക്ഷി. എന്നാല്‍ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പത്രം ആഫ്റ്റൺബ്ലേഡറ്റ്, നാറ്റോയിൽ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞയിടയ്ക്ക് മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരുന്നു. ഇതേ പത്രം നടത്തിയ അഭിപ്രായ സർവേയിൽ 57% സ്വീഡൻകാർ നാറ്റോ അംഗത്വത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 21% പേർ മാത്രമാണ് വിയോജിച്ചത്. പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ 41% പേരും അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 25% പേർ മാത്രമാണ് എതിർത്തത്.

ഫിൻലൻഡ് നാറ്റോയിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ സ്വീഡിഷ് പാർലമെന്റിലും ഇതിനുള്ള ആവശ്യം ഉയരും. മേയ് അവസാനിക്കുന്നതിനുമുൻപ് വിശാലമായ സുരക്ഷാ നയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വീഡിഷ് സർക്കാർ. ഈ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചതിനുശേഷമേ നാറ്റോയിൽ ചേരുന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഫിൻലൻഡ് തീരുമാനിച്ചാൽ സ്വീഡനും അതേ പാത പിന്തുടരാൻ സമ്മർദ്ദമേറും.

റഷ്യയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നാറ്റോയ്ക്ക് കിട്ടിയ പഴുത്

ഫിൻലൻഡും സ്വീഡനും എത്തിയാൽ നാറ്റോ സഖ്യത്തിന് അത് വലിയ കുതിപ്പേകും. ബാൾട്ടിക് കടലിലെ സുരക്ഷാ വിന്യാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം എസ്റ്റോണിയ, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധം വർധിപ്പിക്കാനും ഈ നീക്കം ഉതകും. നാറ്റോ സഖ്യവുമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യം വർഷങ്ങളായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നാറ്റോ ആക്രമണത്തിലും ഇരു സൈന്യങ്ങളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 2015 മുതൽ യുഎസുമായി ചേർന്ന് പരിശീലനം നടത്തിവരുന്നുമുണ്ട്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (Photo - Shutterstock / M-SUR)

നാറ്റോ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഫിൻലൻഡിന്റെ വരവിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിൻലൻഡ് എന്താണ് പകരം നൽകുക എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക. റഷ്യയുമായുള്ള 1300 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അതിർത്തി 105 വർഷങ്ങൾ കാത്ത് ‘അനുഭവപരിചയം’ ഉള്ള ഫിൻലൻഡിന്റെ വരവ് നാറ്റോയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം അയൽരാജ്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് കൈമാറുക. വർഷങ്ങളായി റഷ്യയുമായുള്ള അതിർത്തി കാത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഫിൻലൻഡും സഹായമേകിയിരുന്നു. യൂറോപ്പ് ഒരുക്കുന്ന സുരക്ഷയുടെ ഗുണഭോക്താവ് അല്ല, അതിന് സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് തങ്ങളെന്നാണ് 2009 വരെ ഫിൻലൻഡിന്റെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആയിരുന്ന അഡ്മിറൽ ജുഹാനി കസ്കേല പറയുന്നത്.

ഫിൻലൻഡിന്റെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ ആകെ 12,000 സൈനികരേ ഉള്ളൂ. ആകെ ജിഡിപിയിൽ വെറും രണ്ടു ശതമാനം മാത്രമാണ് രാജ്യം പ്രതിരോധത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിർത്തി സംരക്ഷണ സേനയുടെ ചെലവുകൾ ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫിൻലൻഡിൽ പുരുഷന്‍മാർ നിർബന്ധമായും സൈന്യത്തിൽ ചേരണമെന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളവരും ശാരീരിക, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരും മാത്രമേ സേനയിൽ ചേരാതിരിക്കൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചിത കാലത്തിനുശേഷം വിരമിക്കാം. തുടരേണ്ടവർക്ക് തുടരുകയും ചെയ്യാം. അതിനാൽത്തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനത്തിനും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്.

റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ (Photo by Mikhail TERESHCHENKO / Sputnik / AFP)

സ്വീഡന്റെ നാവികസേന ബാൾട്ടിക് കടലിലെ കരുത്തരാണ്. ഇതും നാറ്റോയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകും. നാറ്റോയിൽ ചേരുമെന്ന പേടി കാരണം യുക്രെയ്നിനെ ആക്രമിച്ചതുപോലെ നാളെ മറ്റ് അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും റഷ്യയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഫിൻലൻഡിനും സ്വീഡനും നാറ്റോയെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഉടൻ തീരുമാനിക്കും. അതേസമയം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും വരുന്നത് നാറ്റോയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുകയും ചെയ്യും. ഇതിനോടുള്ള റഷ്യൻ പ്രതികരണം വീണ്ടുമൊരു .യുദ്ധത്തിലേക്കു നയിക്കുമോയെന്ന ചോദ്യത്തിനു മാത്രം പക്ഷേ കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല. യുദ്ധ വെറിയിലിരിക്കുന്ന റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്നതും അപ്രവചനീയം.

English Summary: Why are Finland and Sweden likely to join NATO and How does it Affect Russia?