‘ഞങ്ങൾ വീണാൽ അവർ നിങ്ങളെയും തേടിയെത്തും; രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ റഷ്യ തുടരും’

കീവ്∙ യുക്രെയ്‍നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കടന്നുകയറാൻ റഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നതായും യുക്രെയ്‍ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളൊഡിമിർ സെലെൻ‌സ്‌കി. യുക്രെയ്‍ൻ പിടിച്ചെടുത്തതു കൊണ്ട് മാത്രം ഈ രക്‌ത ചൊരിച്ചിൽ അവസാനിക്കില്ല. യുക്രെയ്‍നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശം അനന്തമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിലായി മാറുമെന്നും സെലെൻ‌സ്‌കി പറഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന്റെ രീതിയും ഭാവവും മാറുമെന്ന റഷ്യൻ പ്രതിരോധമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേശകനുമായ സെർഗെയ് ഷോയ്‍ഗുവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പുമായി സെലെൻ‌സ്‌കി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കു ശേഷം അവർ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. യുദ്ധങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയില്ല–സെലെൻ‌സ്‌കി പറഞ്ഞു. കിഴക്കന്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ മോള്‍ഡോവയിൽനിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ട്രാൻസ്‌നിസ്‌ട്രിയ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള റഷ്യൻ ശ്രമങ്ങളിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചു കൊണ്ട് മോള്‍ഡോവ രംഗത്തെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു സെലെൻ‌സ്‌കിയുടെ പ്രസ്താവന.

പോളണ്ട്, മോൾഡോവ, റൊമാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നു കയറാൻ റഷ്യ ശ്രമിക്കുമെന്നു നേരത്തെ തന്നെ സെലെൻ‌സ്‌കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ വീണ്ടും ഞെരിഞ്ഞമരേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഭയം മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ ആയിരുന്ന എസ്റ്റോണിയ, ലിത്വാനിയ, ലാത്വിയ എന്നീ ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും പിടിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു റഷ്യയുടെ സെൻട്രൽ മിലിറ്ററി ജില്ലാ ഡപ്യുട്ടി കമാൻഡർ റുസ്തം മിനികയേവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഡോൺബാസ് മേഖലയ്ക്കു പുറമേ മൈക്കലോവ്, ഒഡേസ നഗരങ്ങളും ഉടൻ കീഴടക്കുമെന്നും റുസ്തം മിനികയേവ് പറഞ്ഞു. 2014ൽ റഷ്യ ബലമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത ക്രൈമിയയും കിഴക്കൻ യുക്രെയ്‍നിലെ ഡോൺബാസ് മേഖലയെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കരപ്പാലം പണിയാനാണു റഷ്യൻ ശ്രമമെന്നും പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

യുക്രെയ്‍ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളൊഡിമിർ സെലെൻ‌സ്‌കി (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

ജനങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഡോൺബാസിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ വഴിത്തിരിവാകും. ഇവിടെ റഷ്യയോടു കൂറുളള തീപ്പൊരി വിമത നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂല ഘടകവുമാണ്. ട്രാൻസ്‌നിസ്‌ട്രിയയിൽ പോരാട്ടം കടുപ്പിച്ച് തെക്കൻ യുക്രെയ്‍നിന്റെ നിയന്ത്രണം നേടാനായാൽ സമീപമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാകും റഷ്യ ശ്രമിക്കുകയെന്നും സെലെൻ‌സ്‌കി പറഞ്ഞു.

