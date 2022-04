കെ റെയിലിനു ജോസഫ് സി. മാത്യുവിനെ ഭയമോ? ഉത്തരമുണ്ടോ ഈ 9 ചോദ്യങ്ങൾക്ക്?

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പിപിപി (പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്) മോഡൽ പദ്ധതിയാണോ എന്നു സർക്കാർ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനും ഐടി വിദഗ്ധനുമായ ജോസഫ് സി.മാത്യു. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാറിലേക്ക് സർക്കാർ ക്ഷണിക്കുകയും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത ജോസഫ് സി.മാത്യു പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി പങ്കുവച്ചു.



∙ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പിപിപി മോഡൽ പദ്ധതിയാണോ? 74% ഓഹരി സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും 26% ഓഹരി സർക്കാരിനുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു വസ്തുതയാണോ? ഇതാണോ സർക്കാർ നയം?

∙ പിപിപി പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ജനത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നാണ് 2013ലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. നിയമം അനുസരിച്ച് 70 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽപേർ എതിർത്താൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാകില്ല. സർക്കാർ പദ്ധതി എന്ന പ്രചാരണം നൽകി സ്വകാര്യ മൂലധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനത്തെ കബളിപ്പിക്കലല്ലേ?

∙ 2018ലെ പ്രളയത്തിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് പത്തനംതിട്ട. അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 17 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് എംബാഗ്മെന്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രളയം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ ജലം എങ്ങനെ ഒഴുകി പോകും?

∙ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലം എങ്ങനെ ഒഴുകിപോകുമെന്ന് സ്റ്റിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റു‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമോ?

∙ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിക്കായി കല്ലു കൊണ്ടുവരേണ്ട ചുമതല പദ്ധതി നടത്തിപ്പു കമ്പനിക്കാണ്. എന്നാൽ, എട്ടു ക്വാറികൾ സർക്കാർ ഇതിനായി തുറന്നു കൊടുത്തു. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കായി കൂടുതൽ ക്വാറികൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

∙ സിൽവർലൈൻ മറ്റു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെയും പൊതുഗതാഗതത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

∙ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വേഗം വർധിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഗേജ് വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയത എന്താണ്?

∙ ജനശതാബ്ദിയുടെ സ്റ്റോപ്പുകൾ മൂന്നായി ചുരുക്കിയാൽ രണ്ടേകാൽ മണിക്കൂറിൽ എറണാകുളത്ത് എത്താൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കുമോ. 15 മിനിട്ട് ലാഭിക്കാനാണ് ശതകോടികൾ മുടക്കുന്നത്.

∙ റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ബഫർ സോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമേയാണ് മറ്റൊരു പാതയ്ക്കായി ബഫർ സോൺ എടുക്കുന്നത്. നിലവിലെ റെയിൽ പാത വികസിപ്പിച്ച് സഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതെന്ത്?

