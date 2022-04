ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്കു സമീപം കാർ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; യുവാവിനു ദാരുണാന്ത്യം

ഈരാറ്റുപേട്ട∙ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ കാർ കൊക്കയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. തീക്കോയി സ്വദേശി സുനീപാണ് മരിച്ചത്. തീക്കോയിക്കടുത്ത് മംഗളഗിരി – വെള്ളികുളം റോഡിലാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. മലയോര മേഖലയായ ഇവിടെ റോഡിന്റെ ഒരു വശം ആഴമേറിയ കൊക്കയാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സുനീപ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പറയുന്നു.

കാർ വലിയ ആഴത്തിലേക്കു പതിച്ചതു രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിച്ചു. നാട്ടുകാർ താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് സുനീപിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. സുനീപിന്റെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Youth died as car falls into gorge in Erattupetta