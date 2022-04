‘തോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതു വെറുതെ’; പ്രതികൾ റിമാൻഡിൽ, കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം∙ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽനിന്ന് നാടൻ തോക്ക് പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധസേന ചോദ്യം ചെയ്തു. മൂന്നാനക്കുഴി ബാലൻവിള സ്വദേശി അസിം (42), ആര്യനാട് സ്വദേശി സുരേന്ദ്രൻ (63) എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

നാല് നാടൻ തോക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളും വെടിയുണ്ടകളും പ്രതികളിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തോക്കു നിർമാണത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ് ഇരുവരുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാലു തോക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വിൽപനയാണു ലക്ഷ്യമെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. ആദ്യത്തെ തവണയാണ് തോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വെറുതേ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയതാണെന്നുമുള്ള പ്രതികളുടെ മൊഴി പൊലീസ് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല.

തോക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ കടയിൽനിന്നു വാങ്ങിയെന്നും വെടിയുണ്ടകൾ പാങ്ങപ്പാറയുള്ള ചെല്ലയ്യൻ എന്ന വ്യക്തി നൽകിയെന്നുമാണ് പ്രതികൾ പറഞ്ഞത്. ചെല്ലയ്യൻ മരിച്ചുപോയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണ്ടിവരും. പൊലീസിന്റെ ആർമറി വിഭാഗം വെടിയുണ്ടകൾ പരിശോധിച്ചു. ബാച്ച് നമ്പർ പരിശോധിച്ച് എവിടെനിന്നു കിട്ടി എന്നു കണ്ടെത്താനാണു ശ്രമം. ഇരുവരുടെയും പേരിൽ മുൻപ് കേസുള്ളതായി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

പൊലീസിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് അസിമിന്റെ വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു തോക്കു നിർമാണം കണ്ടെത്തിയത്. തോക്കിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് അസീമും സുരേന്ദ്രനും വിതുരയിലെ ആലയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ആലയിലെ ആശാരി സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

