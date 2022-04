‘ടിആർഎസിനെ ബിആർഎസാക്കും’; പുതിയ ദേശീയ പാർട്ടിയുമായി റാവു; പിന്നിൽ പ്രശാന്ത്?

ഹൈദരാബാദ് ∙ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയെ ഭാരതീയ രാഷ്ട്ര സമിതിയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ മുൻപ് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയ കെസിആറിന്റെ പുതിയ നീക്കം ചർച്ചയാവുകയാണ്. പുതിയ ദേശീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാണ് കെസിആറിന്റെ നീക്കം. കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റിനിർത്തി പ്രാദേശിക കക്ഷികളുമായി കൈകോർത്ത് രാജ്യം പിടിക്കുകയാണ് തന്ത്രം. പിണറായി വിജയൻ, സ്റ്റാലിൻ അടക്കമുള്ളവരുമായി ചർച്ചകളും നടത്തി.

പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായുള്ള കെസിആറിന്റെ ബന്ധവും വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്ത്രം മെനയാനുള്ള കരാറുകളും ഇതിന്റെ സൂചനയാണ്. പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ ടിആർഎസിനെ ദേശീയ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റാനാണ് റാവുവിന്റെ നീക്കം. ഇതിനായി ഡൽഹിയിൽ ആസ്ഥാന മന്ദിരം നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സജീവമാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിലാണ് കെസിആറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

അടുത്തവർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ തെലങ്കാന ഭരണകക്ഷിയും മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ പാർട്ടിയുമായ തെലങ്കാന രാഷ്ട്രീയ സമിതി രാഷ്ട്രീയ കൺസൾട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ഐ–പാക്കു‌മായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നേതൃത്വം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ഐ–പാക്. പ്രശാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ വസതിയിലെത്തി ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2023 തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരുക്കം ആരംഭിച്ച തെലങ്കാനയിൽ കെസിആറുമായും ടിആർഎസുമായും സഹകരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് താൽപര്യമില്ല.

English Summary: Is Prashant Kishor behind KCR's new plan for national party?