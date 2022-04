കോട്ടയം∙ കോവിഡ് നാലാം തരംഗം വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചർച്ച ശക്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ. മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനറിപ്പോർട്ടുകളാകട്ടെ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാതൃകകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതു തന്നെ. മൂന്നാം തരംഗം കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് യുവതലമുറയെ എന്ന പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് പുതിയത്. മൂന്നാം തരംഗം വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിലും പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പകുതിയിലധികം പേർക്കും ഒട്ടും ചെറുതല്ലാത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും മൂന്നാം തരംഗത്തിലാണ് ബാധിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. കോവിഡ് വീണ്ടും വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പൊതു വികാരം അപകടരമാണെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ദേശീയ ഐഎംഎ കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കോ–ചെയർമാൻ ഡോ.രാജീവ് ജയദേവൻ, ഡോ.രമേശ് ശ്രീനിവാസ ഷേണായി, ടി.എസ്.അനിതാ ദേവി എന്നിവർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗവും മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സീനും സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് ഇതെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള, കോവിഡ് വന്നതും വരാത്തതുമായ ആറായിരത്തോളം പേർ സർവേ വഴി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്താണ് പഠനം നടത്തിയത്.

∙ ഇന്ത്യൻ വാക്സീനുകൾ തുല്യം

പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 98.6% പേരും നേരത്തേ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവർ ആയിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ കോവാക്സിൻ, കോവിഷീൽഡ്‌ വാക്സീൻ എടുത്തവരിൽ തുല്യ തോതിലാണ് മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് വന്നത്. ഇവ തന്നെ മൂന്നാം ഡോസായി എടുത്തപ്പോഴും തുല്യത നിലനിർത്തി. വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കും കോവിഡ് പിടിപെടാം എന്ന് ഒമിക്രോൺ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. വൈറസ് ബാധ തടയാനുള്ള ഫലപ്രാപ്തി എല്ലാ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾക്കും മാസങ്ങൾ കഴിയുംതോറും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അണുബാധ വന്നവരിൽ ഗുരുതര രോഗം തടയുന്നതിന്, വാക്സീനുകൾക്കുള്ള ശേഷിയിൽ‌ ഇന്നുവരെ ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ കോവിഡ് എത്ര തവണ വരാം?

കോവിഡ് വന്നു പോയാൽ പിന്നെ വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങി നടക്കാൻ വരട്ടെ. രണ്ടു വർഷത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവം ചിലർക്ക് 5 തവണ വരെ കോവിഡ് വന്നതായി സർവേ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പഠനവിധേയരാക്കിയതിൽ കോവിഡ് വന്നവരിൽ 85 ശതമാനം പേർക്ക് ഒരു തവണ മാത്രമാണു വന്നത്. 14 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ട് തവണ വന്നു. 0.8 ശതമാനം പേർക്ക് മൂന്നു തവണയും കോവിഡ് വന്നു. 0.4 ശതമാനം പേർക്ക് 5 തവണ കോവിഡ് വന്നതായി കണ്ടെത്തി. കോവിഡ് ടെസ്റ്റിങ് പൊതുവേ കുറവായതിനാൽ യഥാർഥ സംഖ്യ ഇതിലും അധികമാവാം.

എറണാകുളത്ത് കുട്ടികൾക്കുള്ള കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപിൽനിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം: മനോരമ)

∙ മൂന്നാം തരംഗം മാരകമോ?

മൂന്നാം തരംഗം പൊതുവിൽ മാരകമല്ലെന്നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായ വിലയിരുത്തൽ. മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് പിടിപെട്ടവരിൽ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയ 0.69 ശതമാനം പേരെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ 41.5 ശതമാനം പേർക്കും ചെറുതല്ലാത്ത ലക്ഷണത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ഇത് ഇവരെ ചികിത്സയിലേക്കും പലപ്പോഴും ആശുപത്രി പരിചരണത്തിലേക്കും നയിച്ചു. ഗുരുതരമല്ലെങ്കിലും നിരവധി പേർക്ക്‌ ഇപ്രകാരം ഒരേസമയം രോഗബാധ ഉണ്ടായാൽ വിവിധ തോഴിൽ മേഖലകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. 53 ശതമാനത്തിന് ലഘുവായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ കോവിഡ് വന്നു. 4.8 ശതമാനത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് കോവിഡ് വന്നു പോയത്.

രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ ഉയർന്ന ശതമാനവും, സ്വാഭാവിക രോഗബാധ വഴിയുള്ള ആർജിത പ്രതിരോധവും വർധിച്ചതാണ് ഡെൽറ്റ തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നാം തരംഗം മാരകമാകാതിരുന്നതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. 2022 മാർച്ച് തുടക്കത്തിൽ രാജ്യത്ത് മുതിർന്നവരിൽ ഒരു ഡോസെങ്കിലും എടുത്തവർ 96 ശതമാനത്തിൽ അധികമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗം പേരും രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇവരിൽ ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ബൂസ്റ്റർ ഡോസും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

∙ വീണ്ടും വരവ് അത്ര ചെറുതല്ല

അപൂർവമായി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയവരിൽ 15 ശതമാനം പേർ വീണ്ടും കോവിഡ് വന്നവരാണെന്നു പഠനം പറയുന്നു. കോവിഡ് വീണ്ടും വന്നാൽ ഗുരുതരമാകില്ലെന്ന പൊതുവികാരത്തിന് എതിരാണ് കണ്ടെത്തൽ. കരുതൽ ഉപേക്ഷിക്കാറായിട്ടില്ല എന്നർഥം.

∙ യുവതലമുറയെ പിടിച്ച മൂന്നാം തരംഗം

പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 40 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ശതമാനം 45 ആയിരുന്നു. അതായത് ഒമിക്രോൺ പിടിപെടാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്കായിരുന്നു. 41നും 59നും ഇടയിലുള്ളവരിൽ 40 ശതമാനവും 60നും 79നും ഇടയിലുള്ളവരിൽ 32 ശതമാനവും ആയിരുന്നു കോവിഡ് സാധ്യത. 80 വയസ്സിനു മുകളിൽ 21.2 ശതമാനം മാത്രം.

രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയിൽ മൂന്നാം തരംഗം കൂടുതലായി വന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒമിക്രോൺ ബാധയ്ക്ക് സമാനമാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇടയിൽ കൂടുതൽ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കോവിഡ് ബാധ വർധിക്കാൻ കാരണം. അതേസമയം പ്രായമായവർ കൂടുതൽ കരുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കോവിഡ് ബാധ കുറച്ചു നിർത്തുന്നു. മൊത്തത്തിൽ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതു കുറയാൻ ഇതും ഒരു കാരണമായി.

∙ കരുതൽ പ്രധാനം

വാക്സീൻ മൂന്നാം ഡോസ് എടുക്കുന്നവരിൽ, എടുക്കാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് ബാധ നിരക്ക് കുറയുമെന്നു പഠനത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ബൂസ്റ്റർ എടുത്തവരിൽ തന്നെ എൻ95 മാസ്ക് ഉപയോഗവും മറ്റു കരുതൽ നടപടികളും നിർണായക ഘടകമായി കാണപ്പെട്ടു. അതായത് മൂന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മാസ്ക് അടക്കമുള്ള മറ്റു സംരക്ഷണ ഉപാധികളും വൈറസ് പിടിപെടുന്നതിൽനിന്നും എക്സ്ട്രാ സുരക്ഷ നൽകിയിരിക്കാം എന്നാണു നിരീക്ഷണം. വാക്സീൻ എടുത്തെന്നു പറയുന്നത് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാതെ കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലെന്നർഥം. കേരളം എന്തുകൊണ്ട് മാസ്‌ക് ഉറപ്പാക്കണമെന്നതിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലക കൂടിയാണു പഠനം.

∙ കോവിഡും വാസ്കീനും: പഠനം പറയുന്നത്

രണ്ടു ഡോസ് എടുത്ത് ഏറെക്കാലം (ആറു മാസമെങ്കിലും) കഴിഞ്ഞവരിൽ മൂന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതു തുടക്കത്തിലെങ്കിലും അണുബാധാനിരക്ക് (infection) കുറയ്ക്കാൻ ഉപകരിക്കും എന്ന് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, സമീപകാലത്തു രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തവരിലും മൂന്നാം തരംഗ രോഗസാധ്യത അത്രയും തന്നെ കുറവായി കണ്ടെത്തി. മൂന്നാം തരംഗത്തിലെ ഗുരുതര രോഗസാധ്യത (severe disease) രണ്ടു ഡോസ് എടുത്തവരിലും മൂന്നു ഡോസ് എടുത്തവരിലും ഒരു പോലെ വിരളമായിരുന്നു, അതായത് ഒരു ശതമാനത്തിലും കുറവ്.

English Summary: How Covid Third Wave Affected India and Kerala; Study Report Explains