വർക്കലയിൽ യുവതിയെ വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ച് മാതൃസഹോദരൻ; നില അതീവ ഗുരുതരം

തിരുവനന്തപുരം∙ വർക്കലയിൽ യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം. വർക്കല ചെമ്മരുതിയിൽ ചാവടിമുക്കു സ്വദേശിനി ഷാലു(37)വിനെയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. കഴുത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വെട്ടേറ്റ ഷാലുവിനെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആദ്യം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിലും പിന്നീട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഷാലുവിന്റെ മാതൃസഹോദരൻ അനിൽ (ഇഞ്ചി അനിൽ) ആണ് ആക്രമിച്ചത്. അയിരൂരിലെ സ്വകാര്യ പ്രസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷാലു, വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അനിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി വെട്ടിയത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

ഷാലുവിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അനിലിന്റെ താമസം. ഷാലുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള നടവഴിയിൽ കത്തിയുമായിനിന്ന് മരത്തിൽ വെട്ടിക്കൊണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അനിൽ. ഇതിനിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു തിരികെ പ്രസ്സിലേക്ക് പോകാൻ എത്തിയ ഷാലുവിന്റെ സ്കൂട്ടി തടഞ്ഞുനിർത്തി കഴുത്തിലും ശരീരത്തിലും വെട്ടി പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണശേഷം അനിൽ കത്തി വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഷാലുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബന്ധുക്കളെ കത്തി കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുക്കൾ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി അനിലിനെ കീഴടക്കുകയും ഷാലുവിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.



English Summary: Murder Attempt Against 37 Year Old Woman at Varkkala