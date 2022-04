മോദിയെത്തും മുൻപ് ജമ്മുവിൽ സ്ഫോടനം; ഉൽക്കയെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ആർഡിഎക്സ് അവശിഷ്ടം!

ജമ്മു ∙ ജമ്മുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റാലിക്കു മുന്നോടിയായി വേദിയുടെ 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ നടന്ന സ്ഫോടന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആർഡിഎക്സ് അവശിഷ്ടവും നൈട്രേറ്റ് കോംപൗണ്ടും കണ്ടെടുത്തു. മോദി റാലിക്കായി എത്തുന്നതിനു മുൻപാണ് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത തള്ളിയ പൊലീസ്, സ്ഫോടനത്തിനു കാരണം ഉൽക്ക പതിച്ചതാകാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ബോംബ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഡിഎക്സ് അവശിഷ്ടങ്ങളും നൈട്രേറ്റ് കോംപൗണ്ടും കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ, സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽനിന്ന് വിശദ റിപ്പോർട്ട് എത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ ജമ്മുവിലെ ലാലിയാന ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച കൃഷിയിടത്തിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത്.

2019 ഓഗസ്റ്റിൽ കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജമ്മു കശ്മീരിലെത്തിയത്. അതേസമയം മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിനു 2 ദിവസം മുൻപുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഡിജിപി ദിൽബാഗ് സിങ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റാലി നടക്കേണ്ട വേദിയിൽനിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഫോടനം നടന്നത്.



English Summary: RDX traces found at the site of the blast near PM Modi rally venue in Jammu