സോളമന്‍ ദ്വീപിലെ 'രഹസ്യ' ചൈനീസ് കരാർ; അടുത്ത യുദ്ധം വരും പസിഫിക് സമുദ്രത്തിൽ?

യുക്രെയ്നിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങളും വളയുന്നു എന്നാണ് അയൽക്കാരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണമായി റഷ്യ പ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിൽ അരങ്ങേറുന്ന അധിനിവേശത്തെയും അതിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ വിതയ്ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെയും എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനും കൂട്ടരും പറയുന്ന അവരുടെ ആശങ്കകൾ പ്രധാനമാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. റഷ്യയെ വളഞ്ഞ് മേഖലയിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ആയുധമണിയിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും കൂടി എന്നാണ് ആരോപണം. എന്നാൽ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും റഷ്യയ്ക്ക് ഉപരോധമേർപ്പെടുത്തുന്നതിനു പുറമെ യുക്രെയ്നിന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അമേരിക്കയും കൂട്ടരും. ഒപ്പം റഷ്യയുടെ കൂടുതൽ അയൽക്കാരെ നാറ്റോയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് അമേരിക്ക ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു? അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ലോകത്തെ പസിഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഏറെക്കാലമായി ലക്ഷ്യം വച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന ചുവടുറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ആ വാർത്ത. അതാകട്ടെ, അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനുമടങ്ങുന്ന സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെപ്പോലും ബാധിക്കുന്നുതും സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. അതുെകാണ്ടു തന്നെ കടുത്ത ഇടപെടലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി അമേരിക്കൻ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ സോളമന്‍ ഐലൻഡുമായി ചൈന ഒരു സുരക്ഷാ കരാ‍ർ ഒപ്പുവച്ചു എന്നതാണ് പ്രകോപനം.

ചൈന പണം മുടക്കി സോളമൻ ദ്വീപിൽ നിർമിച്ച സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചൈനയുടെ അംബാസഡർ ലി മിങ്ങും സോളമൻ ദ്വീപ് പ്രധാനമന്ത്രി മനാസേഹ് സൊഗാവരെയും. ചിത്രം: AFP

ചൈനയെ ഇനിയും ‘അകത്തു കയറ്റാനാണ്’ ഭാവമെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ പോലും മടിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അമേരിക്ക നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ, ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഇതിനല്ലേ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്നു പറയുന്നത് എന്നാണ്. യുക്രെയ്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ റഷ്യ പ്രകടിപ്പിച്ച അതേ ആശങ്കയാണ് പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുെകാണ്ടുതന്നെ, ഒന്ന് എങ്ങനെ നല്ലതും മറ്റുള്ളത് മോശവുമാകും എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത്, യുക്രെയ്നിൽ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ‘ങേഹെ’, എന്നാൽ‌ പസിഫിക്കിൽ ചൈന നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ പറയുമ്പോൾ ‘ആഹാ’!

ഏറെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖല

ഏറെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് എന്നതുെകാണ്ടുതന്നെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമുറപ്പിക്കാൻ ചൈന ഏറെക്കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പസിഫിക് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിനെ അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും നിരന്തരമായി എതിർത്തു പോന്നു. ഒടുവിൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്താണ് ചൈനയ്ക്ക് ഈ പസിഫിക് ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളുമായി അടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന സമയത്തായിരുന്നു അവയുടെ നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയായി ചൈന മാറുന്നത്.

കിരിബാത്തി പ്രസിഡന്റ് ടനെട്ടി മാമൗവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ബെയ്ജിങ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. 2020 ജനുവരിയിലെ ചിത്രം: Mark Schiefelbein / POOL / AFP

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് കിരിബാത്തി എന്ന കൊച്ചു ദ്വീപുരാജ്യം തങ്ങളുടെ സമുദ്ര സമ്പത്ത് ചൈനയ്ക്ക് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നതായിരുന്നു. ഇതിന് പകരമായി അവിടെ ചൈനയുടെ ഒരു നാവിക ആസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കരാർ ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നതുെകാണ്ട് 20 കോടി ഡോളറാണ് രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്നത് എന്നാണു സർക്കാർ വാദിച്ചത്. 2016നും 2019നും ഇടയിൽ 24 തവണയാണ് ചൈനീസ് പ്രതിനിധി സംഘം പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് കണക്ക്. നേരത്തേ വനൗട്ടുവിലെ സാന്റോ ദ്വീപിൽ ചൈന കയറ്റുമതി–ഇറക്കുമതി ലക്ഷ്യം വച്ചു നിർമിച്ച കേന്ദ്രം സൈനിക താവളമായി കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടേയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിനൊടുവിലാണ്.

പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങള്‍– എല്ലാവർക്കും നിർണായകം

പസിഫിക് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളെ വംശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവെ മൂന്നായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്– മെലാനേഷ്യ, മൈക്രോനേഷ്യ, പോളിനേഷ്യ. ഇതിൽ മെലാനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളാണ് ഫിജി, വനൗട്ടു, പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ, സോളമൻ ഐലൻ‍ഡ് തുടങ്ങിയവ. ഫിജിയുടെ 38 ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ്. ഭരണത്തിലും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യമാണിത്. ബ്രിട്ടിഷ് കോളനിവാഴ്ചക്കാലത്ത് ആദ്യം ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ളവരെയും പിന്നീട് തമിഴ്നാട്ടുകാരെയും ഒടുവി‍ൽ ബിഹാർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരെയും കരിമ്പു കൃഷിക്കായി കൊണ്ടുപോയതാണ് ഫിജിയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിനു കാരണം. പിന്നീട് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇവിടേക്കു കുടിയേറി.

ഫിജിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

മൈക്രോനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് ഗുവാം, കിരിബാതി, മാർഷൽ ഐലൻ‍ഡ് തുടങ്ങിയവ. പോളിനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ന്യൂസീലൻഡ്, ഹവായി, ഫ്രഞ്ച് പോളിനേഷ്യ, സമോവ തുടങ്ങിയവ. ഒരു ഭാഗത്ത് ജപ്പാനും ഫിലിപ്പീൻസും ഇരു കൊറിയകളും അതിനടുത്തായി ചൈനയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അമേരിക്കയും ലാറ്റിനമേരിക്കയും വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയും അതിരിടുന്നതാണ് പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങൾ. പസിഫിക് സമുദ്രം പോലെത്തന്നെ ചൈനയും അമേരിക്കയും ജപ്പാനുമെല്ലാം കൊമ്പു കോർക്കുന്ന ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലും ഇതിന്റെ അതിരാണ്.

മൈക്രോനേഷ്യ കൂടുതലായി ഫിലിപ്പീൻസ്, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കടുത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് മെലാനേഷ്യ വരുന്നത്. പോളിനേഷ്യയാകട്ടെ, വടക്ക് അമേരിക്കയും തെക്കനമേരിക്കയും മുതൽ തെക്ക് ന്യൂസീലൻ‍ഡ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിലുള്ള ചെറു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പുറമേ അനേകം ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ് പോലെ മറ്റു വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.

ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ചൈന

ഇതിനിടെ നൗരു, കിരിബാത്തി തുടങ്ങിയ മൈക്രോനേഷ്യൻ ദ്വീപുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയം ‘മെച്ചപ്പെടുത്താനാ’യി കടലിനടിയിലൂടെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ വലിക്കാൻ ഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചൈനയുടെ വാഗ്ദാനം അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് ഒടുവിൽ വേണ്ടന്നു വച്ചത്. അമേരിക്കൻ‌ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഗുവാം ദ്വീപ് മുതലായിരുന്നു ഇത് ആലോചിച്ചിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന, പോളിനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മനടുവാ വൺ പോളിനേഷ്യ ഫൈബർ കേബിളിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം.

സോളമൻ ഐലൻഡിലെ പൊലീസിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ചൈനീസ് പൊലീസ് സംഘം. ചിത്രം: HANDOUT / RSIPF / AFP

മെലാനേഷ്യൻ രാജ്യമാണ് വനൗട്ടു. ഫിജിയിെല സുവാ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള സെലാനേഷ്യൻ സ്പീയർഹെഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ്. മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന നിർണായക സംഘടനകളിലൊന്നു കൂടിയാണിത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലാകട്ടെ, ചൈനയ്ക്ക് നിർണായക സ്വാധീനവുമുണ്ട്. ഇതിൽ പെട്ടതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്ന് വെറും 2000 കി.മീ അകലെ മാത്രമുള്ള സോളമൻ ഐലൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയും കടുത്ത ആശങ്ക തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ചൈന–സോളമൻ ദ്വീപ് സുരക്ഷാ കരാർ എന്ന അമേരിക്കൻ പേടി

ചൈനയും മെലാനേഷ്യൻ രാജ്യമായ സോളമൻ ദ്വീപും സുരക്ഷാ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസം പുറത്തു വന്നപ്പോൾതന്നെ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ആശങ്ക പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കരാറിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടാതിരുന്നതും ചൈനയുടെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ ഇതു പുറത്തു വരൂ എന്ന് സോളമൻ ദ്വീപ് പ്രധാനമന്ത്രി മനാസേഹ് സൊഗാവരെ പ്രസ്താവിച്ചതും കൂടുതൽ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കി. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം കരാറിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു. അതുപ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ‘സഹകരണം’ ഇങ്ങനെയാണ്:

സോളമൻ ദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയോ നിയമവാഴ്ച തകരുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ്, സൈന്യം, മറ്റ് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ അയയ്ക്കാൻ ചൈനയോട് അഭ്യർഥിക്കും. അതുപോലെ സോളമൻ ദ്വീപിന്റെ സമ്മതത്തോടെ തന്നെയോ ചൈനയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെയോ അവരുടെ കപ്പലുകൾ ദ്വീപ് ‘സന്ദർശിക്കുക’യോ തങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയോ ചൈനീസ് പൗരന്മാരെയും ചൈനീസ് പദ്ധതികളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഞ്ചു വർഷമാണ് ഈ ധാരണയുടെ കാലാവധിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പുതുക്കാമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. ഏപ്രിൽ 19ന് ചൈന കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സോളമൻ ദ്വീപുമായി ഒരു സുരക്ഷാ കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരായ വാങ് ലീയും ജെർമിയ മനേലെയും ഒപ്പുവച്ചു എന്നായിരുന്നു അത്. സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഈ കരാറോടെ പസിഫിക് ദ്വീപു രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നിൽ ചൈന സൈനികതാവളം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ചൈനീസ് നാവിക സേന തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുമാണ്.

യുദ്ധഭീഷണി പോലും തള്ളിക്കളയാതെ അമേരിക്ക

കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ചൈന പുറത്തുവിട്ട് മൂന്നാം നാൾ അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ഉന്നതതല സംഘത്തെ പസിഫിക് ദ്വീപുരാജ്യങ്ങളിലേക്കയച്ചു. ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സിലിന്റെ ഇൻഡോ–പസിഫിക് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ കർട്ട് കാംബെൽ, കിഴക്കനേഷ്യ, പസിഫിക് മേഖലയ്ക്കായുള്ള അസി. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡാനിയേൽ ക്രിട്ടൻബ്രിങ്ക്, ഇൻഡോ–പസിഫിക് കമാൻഡിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ ലഫ്. ജനറൽ സ്റ്റീഫൻ സ്ക്ലെങ്ക, യുഎസ് എയ്ഡിന്റെ ഏഷ്യയ്ക്കായുള്ള ആക്ടിങ് സീനിയർ ഡപ്യൂട്ടി അസി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്രെയ്ഗ് ഹാർട്ട് എന്നിവർ സോളമൻ ദ്വീപിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഒപ്പം മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടു ഡസൻ പേരും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച നടത്തി. ദ്വീപിലെ പ്രധാന മതനേതാക്കളുമായും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളുമായും ഇവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗണ്‍സിലിന്റെ ഇൻഡോ–പസിഫിക് കോ–ഓർഡിനേറ്റർ കർട്ട് കാംബെൽ സോളമൻ ദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ. ചിത്രം: Mavis PODOKOLO / AFP

എന്നാൽ ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുകാര്യം ഈ സംഘത്തിന്റെ പസിഫിക് മേഖലയിലേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ. അതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, ന്യൂസീലൻഡ്, ഫിജി എന്നീ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇതിനു പുറമെ പസിഫിക് ഐലൻഡ് ഫോറം നേതാക്കൾ, പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയൻ നേതൃത്വം എന്നിവരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ‘പ്രതികൾ’ ആയ സോളമൻ ദ്വീപിലെത്തിയത്.

കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സോളമൻ ദ്വീപിൽ എംബസി ആരംഭിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും എന്നതു മുതൽ കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, വാക്സീൻ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കും. ഒപ്പം ഇത്ര കൂടി വ്യക്തമാക്കി – ‘‘സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ‍ഓരോ രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങളെ അമേരിക്ക ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഈയിടെ ചൈനയും സോളമൻ ദ്വീപുമായി ഒപ്പുവച്ച സുരക്ഷാ കരാറിെന കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി. ചൈനയുമായുള്ള കരാർ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് സോളമൻ ദ്വീപ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അമേരിക്ക ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. ഈ കരാർ മേഖലയ്ക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷി രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും വലിയ തോതിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നും. ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഉത്കണ്ഠ ഉള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്’’.

ചൈന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്ഥിരമായി അവിടെയൊരു സൈനിക സാന്നിധ്യമായി തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക താവളം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് അത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ‘പ്രതികരിക്കു’മെ‌ന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ ആശങ്ക മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു തന്നെ, ചൈനയ്ക്ക് അവിടെ സൈനിക താവളം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും സൈനികശേഷി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിന്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും സോളമൻ ദ്വീപ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്ക പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അമേരിക്ക പ്രസ്താവന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനയുമായുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ കർശനമായി പ്രതികരിക്കാൻ തയാറാകുമെന്ന കാര്യം അസി. ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡാനിയേൽ ക്രിട്ടൻബ്രിങ്ക് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങള്‍, സംഘത്തെ അയച്ച് ജപ്പാനും

സോളമൻ ദ്വീപിൽ ചൈന കാലുറപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടു നിന്നതല്ലാതെ അതിനെ തടയാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ നേരിടുന്ന വിമർശനം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അത് സോളമൻ ദ്വീപ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ആശങ്കകൾ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയതായും മോറിസൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ‘‘രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള പസിഫിക് മേഖലയിലെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഏറ്റവും മോശം വിദേശ നയം’’ എന്നാണ് ആക്രമണം രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷമായ ലേബർ പാർട്ടി പ്രതികരിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൊട്ടടുത്തു നിൽക്കെ സർക്കാരിനെ അടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് സോളമൻ ദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും.

2021 നവംബറിൽ കാൻബറയിൽനിന്ന് സോളമൻ ദ്വീപിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പെഷൽ പൊലീസ് സംഘം. സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും സഹായിക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി മനാസേഹ് സൊഗാവരെയുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സംഘം എത്തിയത്. ചിത്രം: Jacqueline FORRESTER / AUSTRALIA DEFENCE FORCE / AFP

പസിഫിക് മേഖലയിലെ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യ രാജ്യങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനു പിന്നാലെ ജപ്പാനും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ അയച്ച സംഭവം. പാർലമെന്ററി വൈസ് മിനിസ്റ്റർ കെന്റാറോ ഉയിസുഗി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോളമൻ ദ്വീപിലെത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിൽ പുലർത്തുന്ന ആധിപത്യത്തിനെതിരെ നിരവധി തവണ ജപ്പാനും അമേരിക്കയും ചൈനയോട് ഉരസിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചില ദ്വീപുകളിൽ ചൈന പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയതും അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി തർക്കത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പീൻസ്, മലേഷ്യ, ബ്രൂണെ, തയ്‍വാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ മേഖലയിൽ താത്പര്യങ്ങളുണ്ട്.

English Summary: The China-Solomon Islands Security Pact and why it has Raised Alarm for the US, Japan, Australia...?