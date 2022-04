‘വോട്ടു ചോദിക്കാൻ മോദി മതി’: മുഖ്യമന്ത്രി താൻതന്നെയെന്ന് വസുന്ധര; ആരു ജയിക്കും?

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിന് ഭരണമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ. എന്തു വഴിക്കായാലും അവിടെ ഭരണം പിടിക്കാൻ കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ച് അതു നടക്കാതെ പോയതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ബിജെപി. പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കെ പാർട്ടിയിലെ ഉൾപ്പോര് അവസാനിക്കാത്ത തലവേദനയായി തുടരുകയാണ് ബിജെപിക്ക്. മുൻമുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെയും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പുനിയ–കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള പോരാണ് ബിജെപിക്കു പാരയാകുന്നത്.

2020ൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ അടർത്തിയെടുത്ത് അശോക് ഗെലോട്ട് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമം നടന്നിരുന്നു. ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്ത് നേരിട്ടിറങ്ങി കളിച്ച കളിയിൽ പാലം വലിച്ചത് വസുന്ധരയാണെന്ന സംസാരം ശക്തമാണ്. രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയിൽ താനല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി മുഖം തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന വസുന്ധരയുടെ നിലപാടുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിക്കു പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. സച്ചിന്റെ ഉടക്കു കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണപ്രതിസന്ധി മൂർച്ഛിച്ചിട്ടും അതു മുതലെടുക്കാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായപ്പോഴും വസുന്ധര ജയ്പുരിലെത്തിയിരുന്നില്ല. 2018ലെ തോൽവിക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ വസുന്ധര സജീവമായിരുന്നതുമില്ല.

വസുന്ധര രാജെ

രാജസ്ഥാനിലെ മറ്റു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഓം മാഥുറും ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തും സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ബിജെപിയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടും വസുന്ധര മൗനം തുടർന്നത് അട്ടിമറിപ്പദ്ധതിയോട് അവർക്കു താൽപര്യമില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് നേരത്തെയും എതിർത്തു നിൽക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച നേതാവാണ് വസുന്ധര. പാർട്ടിയുടെ 72 എംഎൽഎമാരിൽ 45 പേരോളം അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതാണ് കൈവിട്ട കളിക്ക് സമ്മതം മൂളാൻ ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് അശോക് ഗെലോട്ടുമായി അവർ ചർച്ച നടത്തിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

വീണ്ടും വന്നിറങ്ങി വസുന്ധര

അടുത്ത വർഷം അവസാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ വസുന്ധര വീണ്ടും സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപിയിലെ ഗ്രൂപ്പു കളിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അവർ സംഘടിപ്പിച്ച റാലി, ശക്തിപ്രകടനമായാണ് എതിർഗ്രൂപ്പു കാണുന്നത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി 2019ൽ സ്ഥാനമേറ്റയുടനെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വസുന്ധരയുടെ ചിത്രം മാറ്റി കേന്ദ്രനേതാക്കളുടെ ചിത്രം വച്ച് സതീഷ് പുനിയ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സതീഷ് പുനിയയുടെയും ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്തിന്റെയും പേരുകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിനോട് വസുന്ധരയ്ക്കും താൽപര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരിൽ വോട്ടു തേടാമെന്ന് കേന്ദ്രനേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്തത്.

നരേന്ദ്ര മോദി

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാരാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാതെ മോദിയുടെ പ്രതിഛായയുടെ പേരിൽ വോട്ടു തേടി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിജയിച്ച തന്ത്രം ഇവിടെയും പയറ്റാമെന്നാണ് കണക്കു കൂട്ടൽ. എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളില്ലാത്തതു പോലെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തോട് തർക്കിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഗരിമ വസുന്ധര രാജെയ്ക്കുണ്ട് എന്നതാണ് രാജസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി വേറിട്ടതാക്കുന്നത്. മോദി–അമിത്ഷാ ദ്വയം ബിജെപിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപേതന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവെന്ന നിലയ്ക്കാണ് വസുന്ധര ഇപ്പോഴും ഇടപെടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ അവർ രാജസ്ഥാനിൽ പലയിടത്തും സ്വന്തം നിലയ്ക്കു പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കല്ലുകടിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ തന്റെ വസതിയിൽ തിരക്കിട്ടു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടിയതും ഒരുമിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും എന്നോർമിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. 2018ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനോടു തോറ്റെങ്കിലും 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25 സീറ്റും നേടി മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു, ബിജെപി. അതിനു ശേഷം നടന്ന 7 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അഞ്ചിലും തോറ്റതാണ് ഗ്രൂപ്പുകളി അവസാനിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാക്കിയത്. കോൺഗ്രസിൽ ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അതു മുതലെടുക്കാതെ നേതാക്കൾ തമ്മിൽത്തല്ലുന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം കാണുന്നത്.

ജെ.പി.നഡ്ഡ

ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജെ.പി. നഡ്ഡ ഇരു നേതാക്കളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. യോഗത്തിൽ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഗജേന്ദ്രസിങ് ഷെഖാവത്ത്, അർജുൻ മേഘ്‌വാൾ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബി.എൽ. സന്തോഷ് സംസ്ഥാനത്തു നടത്തിയ പര്യടനത്തിന്റെയും ആർഎസ്എസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ദേശീയ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ വിളിച്ചു യോഗം നടത്തി നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്.

ആരു നയിക്കും ബിജെപിയെ?

പാർട്ടിയിലെ പടലപിണക്കം കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു സമരം പോലും നടത്താനാവുന്നില്ലെന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരാവും ബിജെപിയെ നയിക്കുക എന്നതു സംബന്ധിച്ചാണ് മുഖ്യ തർക്കം. പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാതെ വസുന്ധര രാജെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതും മറ്റുമാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി താൻ തന്നെ എന്ന മട്ടിലാണ് വസുന്ധരയുടെ ഇടപെടലുകളെന്നതാണ് സതീഷ് പുനിയയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

വസുന്ധര രാജെ

ഉത്തർപ്രദേശിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലും പുതിയ ബിജെപി സർക്കാരുകളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ വസുന്ധര പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് മോദിയുമായി ചർച്ചയ്ക്കു ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. രാമനവമി ആഘോഷത്തിനിടെ സംഘർഷമുണ്ടായ കരൗലിയിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതൃസംഘം പര്യടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചയുടനെ വസുന്ധര സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുകയും പ്രസ്താവനകളിറക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തോളമായി തീവ്രഹിന്ദുത്വ പ്രസ്താവനകളൊന്നും നടത്താതിരുന്ന അവർ പ്രസ്താവനകളിൽ സ്വരം കടുപ്പിച്ചതും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്.

വസുന്ധരയ്ക്കു പകരം യുവമോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തേജസ്വി സൂര്യയെയും കൂട്ടി കരൗലിയിൽ പര്യടനം നടത്താനെത്തിയ സതീഷ് പുനിയയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനു പ്രവർത്തകരില്ലാതെ അറസ്റ്റു വരിച്ചു മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് നഡ്ഡ കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയത്. യോഗത്തിനു ശേഷവും വസുന്ധര സംസ്ഥാനത്ത് ബസപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമെത്തിക്കാനും മറ്റും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഗ്രൂപ്പുകളിയുടെ കനലുകൾ കെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദയ്പുർ മേഖലയിലെ ബാംസ്‌വാഡയിൽ പട്ടിക മോർച്ച യോഗത്തിനെത്തിയ സതീഷ് പുനിയയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നില്ല എന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് നൽകിയത്. ആരാവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് താമരയാണ് ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നമെന്നും മോദിയാണ് നേതാവെന്നുമായിരുന്നു പുനിയയുടെ മറുപടി. അതിനു ശേഷം സ്റ്റേജിൽ കയറി മോദി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും മൈക്കിലൂടെ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ച പുനിയ വസുന്ധരയുടെ പേരു മിണ്ടിയതേ ഇല്ല.

സതീഷ് പുനിയ

വസുന്ധരയുമായുള്ള തർക്കത്തിനു പുറമേ സംസ്ഥാന സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചന്ദ്രശേഖറുമായും സതീഷ് പുനിയ രസത്തിലല്ല. ഡൽഹിയിലെ യോഗത്തിൽ ചന്ദ്രശേഖറും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് വസുന്ധരയ്ക്കു പുറമേ സതീഷ് പുനിയ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത്, മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഷൂട്ടിങ് താരവുമായ രാജ്യവർധൻ റാത്തോഡ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാബ് ചന്ദ് കഠാരിയ എന്നിവർക്കും താൽപര്യമുണ്ടെന്നതാണ് ബിജെപിയെ വിഷമവൃത്തത്തിലാക്കുന്നത്. ഇവരെയെല്ലാം ദേശീയ നേതൃത്വം വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ വസുന്ധരയ്ക്കും സതീഷ് പുനിയയ്ക്കും എതിർപ്പില്ലാത്ത വിധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം. വസുന്ധര വിഭാഗത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ 2023ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കും. സതീഷ് പുനിയ വിഭാഗത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാരെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാതെയായിരിക്കും പാർട്ടി മത്സരിക്കുക. ഈ സമവായ നിലപാടിൽ അയയുന്നതാണോ വസുന്ധരയുടെ പോരാട്ടവീര്യമെന്നതാണ് ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് മുൻപിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.

