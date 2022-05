തിരിച്ചടി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ; നാറ്റോയുടെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്ന് റഷ്യ

മോസ്‌കോ\കീവ്∙ യുക്രെയ്‌നിൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കില്ലെന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളാണ് യുക്രെയ്നിലെ സൈനിക നടപടിക്കു കാരണമായതെന്ന് പുട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്‌നെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് അവരാണ്. യുക്രെയ്‌നിൽ ഇടപെടുന്നവർ ആരായാലും മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ള തിരിച്ചടി ലഭിക്കുമെന്നും പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിൽ റഷ്യൻ നിയമനിർമാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. റഷ്യയെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കാനാണ് പാശ്ചാത്യ ശക്‌തികളുടെ ശ്രമം. യുക്രെയ്‌നിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവർ ആരായാലും തിരിച്ചടി ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

യുക്രെയ്‌ന് വിദേശശക്തികൾ വൻതോതിൽ ആയുധവും പണവും നൽകണമെന്നും ബ്രിട്ടൻ നൽകിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെ യുക്രെയ്‌ൻ പ്രതിരോധിച്ചതെന്നും യുകെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസ് പറഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബ്രിട്ടനെയും നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളെയും ഉന്നമിട്ട് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ രംഗത്തെത്തിയത്. പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ ടാങ്കുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നും ലിസ് ട്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ യുക്രെയ്‍ൻ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണത്തെ ബ്രിട്ടൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് സായുധസേനാ മന്ത്രി ജയിംസ് ഹീപ്പി പറഞ്ഞതും റഷ്യൻ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. യുക്രെയ്‌ന്റെ പ്രത്യാക്രമണം നിയമാനുസൃതമാണെന്നും ഹീപ്പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

യുക്രെയ്‌ന് ആയുധം നൽകുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. റഷ്യൻ സൈനിക വിന്യാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും യുക്രെയ്‌ന് ആയുധം നൽകി എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് മരിയ സഖരോവയുടെ ചോദ്യം.

യുകെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ലിസ് ട്രസ്(Photo by Daniel LEAL / AFP)

ഇത് യുക്രെയ്‌ൻ നയിക്കുന്ന യുദ്ധമല്ലെന്നും ഈ യുദ്ധം നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ലിസ് ട്രസ് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് മരിയ സഖരോവയുടെ പ്രസ്താവന. റഷ്യയെ യുക്രെയ്‌ൻ മണ്ണിൽനിന്ന് തുരുത്തുന്നതുവരെ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ബ്രിട്ടൻ നൽകുമെന്നും ലിസ ട്രസ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം, പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയ്ക്കെതിരെ നിഴൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും യുക്രെയ്‌ന് സൈനിക സഹായം നൽകുകയും സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ഏത് നടപടിക്കും മടിക്കില്ലെന്നും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ വക്തമാവ് മരിയ സഖരോവ (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

അതിനിടെ, യുക്രെയ്നിലെ അധിനിവേശത്തെ എതിർക്കുന്ന അയൽരാജ്യങ്ങളായ ബൾഗേറിയയ്ക്കും പോളണ്ടിനുമുള്ള പ്രകൃതിവാതക വിതരണം നിർത്തിവച്ച റഷ്യൻ നടപടി ബ്ലാക്മെയിലിങ് ആണെന്ന് യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഉർസുല വോൺ ദേർ ലെയ്ൻ ആരോപിച്ചു. യുഎസിന്റെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉപരോധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ വില റൂബിളിൽ വേണമെന്ന് റഷ്യ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉപരോധങ്ങളൊന്നും ഏശിയിട്ടെല്ലെന്ന മട്ടിൽ റൂബിൾ 2 വർഷത്തെ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലേക്കുയർന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഉപരോധങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി മാർച്ച് ഏഴിന് ഒരു ഡോളറിന് 139 റൂബിൾ വരെ ഇടിഞ്ഞ കറൻസി റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നടപടികളെത്തുടർന്ന് പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഡോളറിന് 74 റൂബിൾ ആയിരുന്നു വിനിമയനിരക്ക്.

