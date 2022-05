‘ഇടതുപക്ഷം 3 ലക്ഷം വോട്ടിനു തോൽക്കും'; രക്തം ചിന്താതെയുള്ള ചില അട്ടിമറിക്കഥകൾ

ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ‘റോ’യുടെ മേധാവി ഒരിക്കൽ അമേരിക്കയിൽ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ തന്റെ സമീപത്ത് രണ്ടു ലാർജുമായി റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ‘ഹൈ പ്രൊഫൈൽ’ കക്ഷിയെ പരിചയപ്പെട്ടു. എന്തു ചെയ്യുന്നു? കക്ഷിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: I Make And Break Presidents. ഭരണാധികാരികളെ വാഴിക്കുകയും വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ. അവർ പുതിയൊരു വിഭാഗമാണ്. പുതിയ കാലത്ത് യുദ്ധങ്ങളോ പട്ടാള അട്ടിമറികളോ മാത്രമല്ല പുതിയ സർക്കാരുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. രക്തം ചിന്താതെയുള്ള ചില അട്ടിമറികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അറിവുകളും അതിന് പ്രയോജനപ്പെടും. അമേരിക്കയിൽ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്ത് ഭരണാധികാരികളെ വാഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ ഉച്ചകോടിയിലുള്ളത് പ്രശാന്ത് കിഷോർ എന്ന തന്ത്രജ്ഞനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരെ വാഴിച്ചു എന്ന വീമ്പു പറച്ചിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്.

ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ വിധിവിഹിതം നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാഷ്ട്രം എന്ന വലിയ ചോദ്യം ബാക്കിനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ തലക്കുറി മായ്ച്ചെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മഹാത്മജി ഒരു അദ്ഭുതമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട മാന്ത്രികവടി പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക വിരാമമായിട്ടുണ്ട്. പ്രശാന്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്തു. കോൺഗ്രസിന് പുതുജീവൻ എങ്ങനെ നൽകണം എന്ന് നിർദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നുവത്രേ ആ റിപ്പോർട്ട്. ചർച്ചകളുടെ പൊടിക്കാറ്റ് അടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രശാന്ത് കിഷോറും പിൻവാങ്ങി.

∙ ഞാനത്ര വലിയ ആളൊന്നുമല്ല

‘ഒന്നാമതായി, ഞങ്ങൾ വളരെ ഓവർറേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ എത്ര മിടുക്കനാണെങ്കിലും ആരെയും ജയിപ്പിക്കാനോ തോൽപ്പിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല’. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇതേ പ്രശാന്ത് കിഷോർ തന്നെയാണ്. അദ്ഭുതകഥകളിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ചോര നൽകിയും നീരുനൽകിയുമാണ് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ വളർത്തിവലുതാക്കിയത്. ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനകളിൽ കൂടിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ, മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയതും. ‘പാർട്ടികളോ നേതാക്കളോ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രകടനങ്ങൾ, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്നിവ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. അവയിൽ ജനങ്ങൾ മെച്ചം കാണുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അവർ വിജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു’ എന്നു പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഇതേപ്പറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ.

ബിഹാറിൽ ജനിച്ച പ്രശാന്ത് കിഷോർ (44) നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം ഡൽഹി ഹിന്ദു കോളജിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു. പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പിജി ഡിപ്ലോമയ്ക്കു ശേഷം 8 കൊല്ലം യുഎന്നിൽ ജോലി ചെയ്തു. കുട്ടികളിലെ പോഷകാഹാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദേശിക്കാനായി 2010-ൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിച്ചു. പിന്നെ മോദിക്ക് ചില പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതിനൽകി. 2012ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ മോദിയെ സഹായിച്ചു. പിന്നീടാണ് 2014ലെ പ്രചാരണത്തിൽ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഔപചാരികമായി ഇടപെട്ടത്. സിറ്റിസൺസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഗവേണൻസ് (സിഎജി) എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് രൂപം നൽകിയായിരുന്നു ഇടപെടൽ.

പ്രശസ്തമായ ചായ് പേ ചർച്ച ആശയം പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റേതായിരുന്നു. മോദി അധികാരത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് സർക്കാരിലും പാർട്ടിയിലും പ്രശാന്ത് പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവത്രേ. ഏതായാലും ബിജെപി വിട്ടു പോകേണ്ടിവന്നു. സിഎജി എന്ന സംഘടന ഐ-പാക് (ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി) ആയി മാറി. രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്ലാമറുമായി വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് പ്രശാന്ത് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തും മുൻപ് മമത ബാനർജി, നിതീഷ് കുമാർ, എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ, ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി, അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിങ് എന്നിവരെ വിജയകരമായി ഉപദേശിച്ചതിന്റെ കരുത്താണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിനുള്ളത്. 2017ൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്ന് യുപി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ്പി– കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തെ ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും അതു പരാജയമായതിന്റെ ക്ഷീണവും ഉണ്ട്.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ, രാഹുൽ ഗാന്ധി

∙ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

കോൺഗ്രസിന് കായകൽപ ചികിത്സ തന്നെ വേണ്ടിവരും എന്നാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ നിഗമനമത്രേ. ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന 600 സ്‌ലൈഡുകൾ പ്രശാന്ത് നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേൾക്കുന്നു. അടിത്തട്ടിൽ പാർട്ടിയെ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നതാണ് ശുപാർശ. ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം. മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഔഷധം മാറും. 1980നു ശേഷം പ്രായമാകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുവരികയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. ഒടുവിൽ അതു മുതലെടുത്തത് ഇടതുപക്ഷമോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയോ അല്ല, ബിജെപി ആയിരുന്നു.

കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതാപകാലം നോക്കിയാൽ, ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരല്ല കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചത്. അതിശക്തരായ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശക്തരായ നേതാക്കൾ കുറവാണ്. യഥാർഥ അധികാരം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെയും പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നവരുടെയും കൈകളിലാണ്. താഴെത്തട്ടിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏതൊരു യഥാർഥ പുനരുജ്ജീവനത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ തടസവും അതാണ് എന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ

ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിയെ നേരിടുന്ന ഒരേയൊരു പ്രതിപക്ഷ ശക്തി കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും ഡേറ്റ ഉദ്ധരിച്ച് പ്രശാന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. 2019ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരായ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് വെറും 4 ശതമാനവും 2014ൽ 6 ശതമാനവുമായിരുന്നു. അതായത് ഓരോ 100 സീറ്റിലും 2019ൽ ബിജെപിയുമായി നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് നാല് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടിയത്. ബിജെപിയെ നേരിടാത്ത തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു അവരുടെ വിജയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇത്തരം കണ്ണുതുറപ്പിക്കലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ പ്രശാന്ത് ചെയ്യുന്നത്.

∙ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടിവരുന്നു?

പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനായ ബിആർപി ഭാസ്കർ 1957ലെ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ ശിൽപിയായ എം.എൻ. ഗോവിന്ദൻനായരുടെ കഴിവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. മദ്രാസിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ബിആർപി. ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര യോഗത്തിനു പോകുന്നവഴിക്ക് എമ്മെൻ മദ്രാസിലിറങ്ങുമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ, 1957ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് സാധ്യതയെപ്പറ്റി ബിആർപി ആരാഞ്ഞു. ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്നും കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ സീറ്റുകൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു കിട്ടുമെന്നും എമ്മെൻ വിശദമായി പറഞ്ഞു. അടുത്ത വരവിലും ഇരുവരും കൂടിക്കണ്ടു. അപ്പോഴേയ്ക്കും കേരളത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി അധികാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചതെന്ന ബിആർപിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ‘കേരളം ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമല്ലേ’ എന്നായിരുന്നു എമ്മെന്റെ മറുപടി.

എം.എൻ.ഗോവിന്ദൻ നായർ. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: www.stateofkerala.in

‘വെള്ളത്തിൽ മീൻ’ എന്ന പോലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നല്ലോ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ. അവരിൽ ഏറ്റവും ജനകീയനുമായിരുന്നു എമ്മെൻ എന്ന കേരള കിസിംജർ. ഒരുകാലത്ത് പത്രപ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകർ. അക്കാലത്ത് മിക്ക പത്രപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോ അവരുടെ സന്തത സഹചാരികളോ ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം. ഇടതുപക്ഷ പത്രപ്രവർത്തകരാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ ജനവികാരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

∙ തമ്പാൻ തോമസ് ജയിച്ച കഥ

1984ൽ ഇന്ദിര വധത്തിന്റെ ഷോക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് തമ്പാൻ തോമസ് മാവേലിക്കരയിൽ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്. ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായി നോമിനേഷൻ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രമുഖ സിപിഎം നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞച്ചൻ പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടിയ ആ രഹസ്യം ഉറക്കെത്തന്നെ പറഞ്ഞു – ‘നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ലക്ഷം വോട്ടിനു തോൽക്കും’. ‘ആയിക്കോട്ടെ, എന്റെ പ്രവർത്തകരെ തടയാതിരുന്നാൽ മതി’ എന്ന് തമ്പാനും പ്രതികരിച്ചു. അത്തവണ കോട്ടയത്ത് സുരേഷ് കുറുപ്പും വടകരയിൽ കെ.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണനും കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതു സ്ഥാനാർഥി ജയിച്ചത് മാവേലിക്കരയിൽ ആയിരുന്നു. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി 1287 വോട്ടിന് തമ്പാൻ ലോക്സഭയിലെത്തി. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില ‘ഗുരുസ്വാമി’മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിയതിന്റെ കഥയാണിത്.

വി.ആർ.ഭാസ്കർ, തമ്പാൻ തോമസ്

കോട്ടയത്ത് ഇടതുമുന്നണിക്കാർ ‘വിആർബി’ എന്നു വിളിക്കുന്ന വി.ആർ. ഭാസ്കരൻ ആകട്ടെ, കൃത്യമായി വിജയം നിർണയിച്ച നേതാവായിരുന്നു. 1991 മുതൽ 2015 വരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗമായിരുന്ന വിആർബി, സിഐടിയു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗം, കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി, എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പദവികളിൽ ജനങ്ങളോട് അടുത്ത് ഇടപഴകി ജീവിച്ച നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിആർബിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ എതിരാളികൾക്കു പോലും കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പായാലും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പായാലും നിശ്ശബ്ദ പ്രചാരണദിവസം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചതിനുശേഷം ജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിആർബി നടത്തുന്ന പ്രവചനം യഥാർഥ ഫലവുമായി ചേർന്നുനിൽക്കുമായിരുന്നു. സ്വന്തം പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി പരാജയപ്പെടുമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകത്തിനു മാത്രം വിവരം കൈമാറുന്നതായിരുന്നു ശൈലി.

∙ പ്രവചനം തെറ്റുന്നതെങ്ങനെ?

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലത്ത് പ്രമുഖ നേതാവിന്റെ യോഗം നടക്കുന്നു. വമ്പൻ പുരുഷാരം. നേതാവ് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വൻതോതിലാണ് യോഗത്തിനെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ‘സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയം’ എന്നു പറഞ്ഞ് നേതാവ് സ്ഥാനാർഥിയെ ഒന്നു നോക്കി. ജയം ഉറപ്പെന്ന സൂചന. ഫലം വന്നപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിനു മീതെ വോട്ടിന് എതിരാളി ജയിച്ചു. കുടുംബശ്രീ, തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒരുദിവസത്തെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് യോഗത്തിനെത്തിയത് മിച്ചം.

യോഗങ്ങൾ ‘സ്പോ‍ൺസേഡ്’ ആയതോടെയാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെയും കണക്കുകൾ തെറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. നേതാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ ആളെക്കൂട്ടുന്നു. നേതാവ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. സർവീസ് സംഘടനകളും മറ്റും ഉത്സാഹക്കമ്മിറ്റി ആകുന്നു. കേൾക്കാൻ ജനം ഇല്ല. പി.ടി. പുന്നൂസിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പായും തലയിണയുമായി പോയിരുന്ന മലയാളികൾ സംശയദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ഇന്ന് നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗത്തെ കാണുന്നത്. നേതാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തകർച്ചയാണ് അതിനു കാരണമാകുന്നത്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെപ്പോലുള്ള അരാഷ്ട്രീയ മിടുക്കന്മാർ ഇടം നേടുന്നത്.

∙ വിമർശനങ്ങളിൽ കാര്യമുണ്ടോ?

എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെയും ഭരണപക്ഷത്തെയും ഒരേ വ്യക്തി ഉപദേശിക്കുക? ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണം. യുഎൻ ദൗത്യത്തിനിടെ കിട്ടിയ വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്ത് (macro experience) രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രശാന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ബൂത്ത് തലത്തിൽ വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ ഡേറ്റ ലഭിച്ചാൽ വിശകലനവും തെറ്റില്ല. വൻ തുക പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതിനാൽ മികച്ച ഒരു ടീമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തരത്തിലും തെറ്റാത്ത ഡേറ്റയാണ് പ്രശാന്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഉപദേശവും വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വിമർശനത്തിനുള്ള മറുപടി.

നരേന്ദ്ര മോദി, പ്രശാന്ത് കിഷോർ

2014ലെ മോദിയുടെ വിജയത്തിനു പിന്നിൽ താൻ ആണെന്ന് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞുനടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് മോദി അടുപ്പിച്ചില്ല എന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മോദി സർക്കാരിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് അവർ ഒഴിവാക്കിയതത്രേ. കോ‍ൺഗ്രസിലും കഴിഞ്ഞവർഷം നടന്ന ആദ്യ ഘട്ട ചർച്ചയിൽ അഹമ്മദ് പട്ടേലിന്റെ സ്ഥാനമാണ് പ്രശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിനെതിരെ പാർട്ടിയിലും എതിർപ്പുയർന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പാർട്ടിയിലെ പദവിയുടെ പേരിലാണ് കോൺഗ്രസിനെ കയ്യൊഴിയുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഓരോ പാർട്ടിയുമായും നടത്തുന്ന ചർച്ചകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്ത് തന്റെ പ്രതിഛായയും വിലപേശൽ ശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പ് പ്രധാനമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ തന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കു പുറമേ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനോടും സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണു വിവരം. ഇതിൽനിന്ന് അന്തിമപ്പട്ടിക സ്റ്റാലിൻ രൂപപ്പെടുത്തി. സമാനമായ അവസ്ഥ കോൺഗ്രസിൽ പ്രായോഗികമല്ല. ഇക്കാര്യം പ്രശാന്തും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം.

∙ സുനിൽ മറ്റൊരു പ്രശാന്ത് കിഷോർ

കർണാടകയിൽ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് സുനിൽ കനുഗൊലു ആണ്. 40 തികയാത്ത സുനിൽ 10 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇതിനകം 14 തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രശാന്ത് കിഷോർ കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടികൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുനിലിനെ പിടികൂടാനാണ്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം– പുറത്തുവരാൻ താൽപര്യമില്ല. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രില്യന്റ് മൈൻഡ് ആണ് സുനിലിന്റെ സംഘടന. കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരി സ്വദേശി.

‘പ്രശാന്ത് കിഷോർ വലിയ ഓളം സൃഷ്ടിച്ച് റേറ്റിങ് കൂട്ടുമ്പോൾ ‘ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടികളാണ്’ എന്ന നിലപാടിലാണ് സുനിൽ. പ്രശാന്ത് മോദിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു മുൻപേ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയാണ് സുനിൽ. 2017ൽ യുപിയിൽ ബിജെപിക്കു വേണ്ടി തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കി. ഇതേവരെ ഇടപെട്ട 14 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 9 എണ്ണം ബിജെപിക്കും 2 വീതം ഡിഎംകെ, അകാലിദൾ പാർട്ടികൾക്കും അണ്ണാഡിഎംകെ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടികൾക്ക് ഓരോന്നും.

∙ 2024ൽ കോൺഗ്രസിനും പ്രശാന്തിനും എന്തു സംഭവിക്കും?

കോൺഗ്രസിന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കാൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ നൽകുന്ന ചില കണക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2012ലെ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2017ലെ പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2018ലെ ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആണ് കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചത്. ഇവ ഒഴികെ, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ, നിയമസഭയിലേക്കും ലോക്സഭയിലേക്കും നടന്ന 50-ലധികം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 90 ശതമാനവും തോറ്റു. 1984ൽ (404 സീറ്റ്) കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും പാർട്ടി വിജയിച്ചിട്ടില്ല.

15 വർഷം ഭരിച്ചതിൽ ഒരു തവണ ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരായും രണ്ടുതവണ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരായും ആണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം ഒരു താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസമല്ല എന്നാണ് പ്രശാന്തിന്റെ പക്ഷം. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയല്ല അതിന് ഉത്തരവാദിയും. സംഘടനാപരമായ ആഴമേറിയ പിഴവുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിനെ തടയുന്നത്. അതിന് സംഘടനയെ അടിത്തട്ടിൽ പടുത്തുയർത്തണം. ഒപ്പം ആദർശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അഴിമതിയുടെ കറ ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം.

കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിൽനിന്ന്. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

രാജ്യത്ത് 30 മുതൽ 37 ശതമാനം വരെ വോട്ടുകൾ ബിജെപി നേടുന്നു. മറ്റൊരു 20 ശതമാനം വോട്ടുകൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളും ചെറുപാർട്ടികളും കൊണ്ടുപോകും. ബാക്കി വരുന്ന 40 ശതമാനം വോട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടം. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത 60 ശതമാനത്തിന്റെ 40 ശതമാനത്തിന് തുല്യമായത് കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കണം. നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന് 19 ശതമാനം വോട്ടു വിഹിതമുണ്ട്- 40 ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയിൽ താഴെ. അതിനാൽ, മികച്ച തന്ത്രങ്ങളും പരിശ്രമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ 25-30 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും. ഈ 60 ശതമാനം വോട്ടർമാർ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാർട്ടിയായി ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ കാണുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രശാന്ത് അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

അതൊരു നിലപാടുതറയാണ്. ആ തറയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന് പറന്നുയരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറയുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന് മഹത്തായ അടിത്തറയിട്ട മഹാന്മാരുടെ സ്മരണ അതിന് ഊർജമാകുമെന്നും.

