തിരുവനന്തപുരം∙ ചികിത്സയ്ക്കായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് യുഎസിലേക്കു പോകും. എന്നാൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല ആർക്കും കൈമാറുകയില്ല. ചുമതലകൾ പാർട്ടി സെന്റർ വഹിക്കും.

English Summary: Kodiyeri Balakrishnan to go for treatment in US, AKG center will handle his responsibilities