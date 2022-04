വനിതാ പൊലീസ് ഓഫിസറെ അപമാനിച്ച കേസ്: ജിഗ്നേഷ് മേവാനിക്കു ജാമ്യം

ഗുവാഹത്തി∙ വനിതാ പൊലീസ് ഓഫിസറെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മേവാനിക്കു ജാമ്യം. അസം കോടതിയാണ് മേവാനിക്കു ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തെന്ന കേസിൽ മേവാനിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച മേവാനിയെ കൊണ്ടുപോകാനെത്തിയ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ അപമാനിച്ചെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. എംഎൽഎ തന്നെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും അപമര്യാദയായി സ്പർശിച്ചെന്നും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തെന്ന കേസിൽ ഏപ്രിൽ 25ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും ഈ കേസിൽ പൊലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

English Summary : Gujarat MLA Jignesh Mevani Gets Bail In Case Of "Assault" On Policewoman