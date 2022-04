കേരളത്തിൽ ഇനി വീണ്ടും ഭരണത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ സിയുസി (കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി) അല്ലാതെ മറ്റൊരു മരുന്നില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ജില്ലാതല കോൺഗ്രസ് സ്പെഷൽ കൺവൻഷനുകളിൽ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 23ന് ആണ് കേരളത്തിലുടനീളം കോണ്‍ഗ്രസ് കൺവൻഷനുകൾക്കു തുടക്കമായത്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ കണ്‍വന്‍ഷനുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. കാസർകോട്ടെയും കണ്ണൂരിലെയും കൺവൻഷനുകൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ. ശങ്കരനാരായണന്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നു മാറ്റിവച്ചു. ഏപ്രിൽ 29ന് എറണാകുളം, തൃശൂർ, മേയ് 4ന് മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, മേയ് 5ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആറിന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു യോഗങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ. എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക്, ഡിസിസി, പോഷകസംഘടനാ ഭാരവാഹികളാണ് കൺവൻഷനിൽ എത്തേണ്ടത്. കൂടാതെ സിയുസി കൺവീനർമാരും ജനപ്രതിനിധികളും. കൺവൻഷനു ശേഷം എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഡിസിസി നേതൃയോഗം ചേരും. അംഗത്വവിതരണം, സിയുസി രൂപീകരണം, 137 ചാലഞ്ച് തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനമാണു പ്രധാന അജൻഡ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺവൻഷനുകളിൽ സിയുസി ഇത്രയേറെ ചർച്ചയാകുന്നത്?

പുതിയകാലത്തിനനുസരിച്ചു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം നടത്തിയാലേ കോൺഗ്രസിനു തിരിച്ചുവരാനാകൂ എന്നതിലൂന്നിയാണു സുധാകരന്റെയും സതീശന്റെയും പ്രസംഗങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ഇന്നു കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും ഒറ്റമൂലിയാണ്; മൃതസജ്ഞീവനിയാണ് സിയുസികൾ എന്നു നേതാക്കളുടെ ഉദ്ബോധനം. പൊതുവെ ദുർബലമായ കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാസംവിധാനം ഭരണമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി തളരുമെന്നത് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. കേന്ദ്രത്തിൽ 8 വർഷമായി ഭരണമില്ലാത്തതും വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നൊന്നായി ഭരണത്തിനു പുറത്തായതും കോൺഗ്രസിന്റെ പണപ്പെട്ടിയിലുണ്ടാക്കിയ ചോർച്ച ചില്ലറയല്ല. എന്നാൽ, സിയുസി രൂപീകരിച്ചാൽ പ്രവർത്തനഫണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താമെന്ന ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നത് വി.ഡി. സതീശനാണ്.

ഒരു ബൂത്തിൽ 5 സിയുസികളെങ്കിലും രൂപീകരിക്കാനാകണം. ഒരു ദിവസം 100 വീടുകളിൽ കയറി 137 രൂപ പിരിച്ചാൽ ഒരു സിയുസിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 13700 രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാം. കോൺഗ്രസിനെപ്പോലെ ചരിത്രവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവുമുള്ള പാർട്ടിക്ക് 137 രൂപ തരാൻ ആരും മടികാണിക്കില്ല. അടുത്ത ദിവസവും ഇതുപോലെ പിരിക്കാനാകും. അങ്ങനെ ഓരോ സിയുസിയും പിരിവെടുത്താൽ മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തന ഫണ്ടിന് വേറെവിടെയും പോകേണ്ടിവരില്ല. ഇതു ഡിസിസിക്കും കെപിസിസിക്കുമെല്ലാം ബാധകമാണ്.

കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും കോളജിലുമെത്തിയാൽ എസ്എഫ്ഐയിൽ ചേരുന്നതാണു പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കെപിസിസി നേതൃത്വം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐക്കാർ സ്വാഭാവികമായും അതുവഴി സിപിഎമ്മിലേക്കെത്തുന്നു. എബിവിപിക്കാർ ബിജെപിക്കാരായി മാറുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റു പാർട്ടികളുടെ വിദ്യാർഥിസംഘടനകളിലേക്കു കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണം. ഇതിനും സിയുസികൾ സഹായിക്കും.

തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ സിയുസികൾക്കു കീഴിലും പോഷകസംഘടനാ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ച കഥ പറഞ്ഞാണ് ഇക്കാര്യം സതീശൻ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. പറവൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ സിയുസികൾക്കു കീഴിലും മഹിളാ കോൺഗ്രസിനു കമ്മിറ്റികളുണ്ടാക്കി. ഇനി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്‌യു ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സംഘടനകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഈ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കാനായാൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

ബാലസംഘത്തിനു ബദലായി ‘ജവഹർ ബാൽമഞ്ച്’ പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കണമെന്ന് കെ. സുധാകരനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തിലേ കോൺഗ്രസിനോടടുപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ വേറൊരു പാർട്ടിയിലും പോകില്ലെന്നു സുധാകരൻ കൺവൻഷനുകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കിയിൽ രക്തസാക്ഷിയായ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ ധീരജിന്റെ കുടുംബം കോൺഗ്രസുകാരാണെന്ന് അണികളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽനിന്നാണ് ധീരജ് എസ്എഫ്ഐയിലേക്കു വന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ധീരജുമാർ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടാകുമെന്നതു മനസ്സിലാക്കണം. കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകളെ എസ്എഫ്ഐയിൽ ചേരാൻ വിടരുത്. സിയുസികളുടെ റോൾ അവിടെയാണ്- സുധാകരൻ പറയുന്നു.

സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അവസാന ബസാണ് സിയുസി എന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു. കേരളത്തിലാകെ ഒരു ലക്ഷം സിയുസികൾ രൂപീകരിക്കാനാണു കെപിസിസി പദ്ധതി. ആശുപത്രികളിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തതിലൂടെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇമേജ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനു പാഠമാകണം. രോഗികൾക്കു ചികിത്സാ സഹായം നൽകണം. വീടില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കണം. കല്യാണവീട്ടിലും മരണവീട്ടിലും നിത്യസാന്നിധ്യമായി കോൺഗ്രസുകാർ മാറണമെന്നും ആഹ്വാനമുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്ന സംശയമാണ് കൺവൻഷനുകളിലെത്തിയവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ‘‘നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗമെല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. മോട്ടിവേഷനെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷേ, നാട്ടിലെത്തിയാൽ കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പഴയപോലെ ആളില്ലെന്നതാണു സത്യം. ഫീൽ‍‍ഡിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ്. അത് പുറത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചുനോക്കിയാലേ അറിയാനാകൂ. എല്ലായിടത്തും സിയുസി രൂപീകരിക്കണമെന്നു പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും ആളുകൾ മടിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ യൂണിറ്റ് നേതാക്കളാകാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാകുമോ? അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഭരണം വേണം. ഇട്ടുമൂടാൻ കാശുവേണം. അധികാരവും പണവുമില്ലാത്തിടത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കില്ലന്നേ..’’- വയനാട്ടിൽ കൺവൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഒരു ഐഎൻടിയുസി ഭാരവാഹി രഹസ്യമായി പറയുന്നു.

‘‘ആദ്യം പരിഹരിക്കേണ്ടത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണ്. നിലപാടിലെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയ്ക്കും പരിഹാരം കാണണം. പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി കോൺഗ്രസ് സുശക്തമാകണം. പുതിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. മതേതരത്വത്തോടും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തോടുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ കാതൽ. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില്ല. ഇന്ത്യ എന്ന ആശയമുണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസാണ്. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾക്കും ഭാഷകൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹുസ്വരതയെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ചരടും കോൺഗ്രസാണ്. ഇതു മുറുകെപ്പിടിക്കാനാകണം.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിലും കോൺഗ്രസ് വഹിച്ച പങ്ക് ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കണം. ഇതിനു കോൺഗ്രസുകാരിൽത്തന്നെ ചരിത്രബോധമുണ്ടാക്കണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടു സിപിഎം മാതൃകയിൽ പാർട്ടി സ്കൂളുകൾക്കു തുടക്കമിടാനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ മുതൽ ഉടയാത്ത ഖദറുമിട്ടു നടക്കുന്നവനല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നു സതീശൻ കൺവൻഷനുകളിൽ തുറന്നടിക്കുന്നു. പൊതുപ്രവർത്തനം സാമൂഹികപ്രവർത്തനമാകുന്നതു ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരോടൊപ്പമേ ജനങ്ങളും നിൽക്കൂ.

ഇലക്‌ഷനു തലേദിവസം വീടിന്റെ ഗേറ്റിനു മുകളിലൂടെ പത്രം എറിയുന്നതുപോലെ അഭ്യർഥന എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം. വീടുകളിൽ ആളുണ്ടോയെന്നു നോക്കി അവിടെ കയറിച്ചെന്നു നേരിൽക്കണ്ടു സംസാരിക്കണം. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലെയും വോട്ടർപട്ടിക പഠിക്കണം. വോട്ടർമാരെ പഠിക്കണം. എപ്പോഴും നേതാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നവർക്കു മാത്രം പ്രമോഷൻ നൽകുന്ന രീതി മാറണം. എപ്പോഴും ഒരാൾ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുവെന്നാൽ അതിനർഥം അയാൾ ഫീൽഡിൽ പണിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നതാണെന്നും തിരിച്ചറിയണം’’- സതീശന്റെ വാക്കുകൾ.

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടാനാകണം. രോഗികളുള്ള വീടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശനം നടത്തണം. നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യോജിപ്പ് വേണം. പരസ്പരം പാരപണിയുന്നവരാകരുത് കോൺഗ്രസുകാർ. പാർട്ടി നന്നായാലേ ഞാൻ നന്നാകൂ എന്ന ബോധം വേണം. ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപെട്ടാൽ മതി എന്ന ചിന്ത ഉപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചേ രക്ഷപെടൂ. മുങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു മുങ്ങും- കൺവൻഷനുകളിൽ നേതാക്കന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

