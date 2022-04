ഉത്തര സൂചികയിൽ അപാകതയില്ല; മൂല്യനിർണയം ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ നടപടി: മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഉത്തര സൂചികയിൽ അപാകതയെന്നാരോപിച്ച് പ്ലസ്ടു കെമിസ്ട്രി മൂല്യനിർണയം നടത്താതെ ഇന്നും അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഗുണകരമല്ലാത്ത ഉത്തര സൂചികയാണ് മൂല്യനിർണയത്തിന് നൽകിയത് എന്നാണ് ആക്ഷേപം. എന്നാൽ ഉത്തരസൂചികയില്‍ അപാകതയില്ലെന്നും അധ്യാപകരുടെ ബഹിഷ്ക്കരണം തെറ്റിധാരണമൂലമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു.

കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം വരും. അതിനുവേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ സർക്കാര്‍ ഒരുക്കും. വിദ്യാർഥികളോടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോടും സ്നേഹമുള്ളവർ പരീക്ഷ പേപ്പർ നോക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മൂല്യനിര്‍ണയത്തില്‍ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ രണ്ട് മൂല്യനിര്‍ണയ ക്യാംപുകളില്‍ അധ്യാപകര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. എസ്എല്‍ പുരം, മാവേലിക്കര ക്യാംപുകളിലാണ് അധ്യാപകര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

English Summary: No mistake in answer key action should taken against teachers: Minister V.Sivankutty