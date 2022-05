'സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം'; കീവിൽ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനും സംഘത്തിനും സമീപം മിസൈലാക്രമണം

കീവ്∙ യുക്രെയ്ൻ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസിനും സംഘത്തിനും സമീപം മിസൈൽ ആക്രമണം. യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു ഗുട്ടെറസ്. സംഭവത്തിൽ യുഎൻ മേധാവി ഗുട്ടെറസും സംഘവും നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് യുഎൻ വക്താവ് അറിയിച്ചു. 'ഇതൊരു വാർ സോൺ ആണ്‌. എന്നിരിക്കിലും ഗുട്ടെറസിന് സമീപം ആക്രമണം നടന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്' - യുഎൻ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ന്റെ കിഴക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി റഷ്യ നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനു പുറമേ റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെർഗെയ് ലാവ്റോവുമായും ഗുട്ടെറസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും.

യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് യുക്രെയ്‌നിലെത്തിയത്.‘യുക്രെയ്നിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എന്ത് ചെയ്യാനാകും എന്നാകും മോസ്കോയിൽ ഗുട്ടെറസ് ചർച്ച നടത്തുക.' യുക്രെയ്നിലെ മരിയുപോൾ തുറമുഖ നഗരം കീഴടക്കിയതായി പുട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മരിയുപോളിലെ 4 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെപ്പേർ നഗരം വിട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനാണ്.

English Summary: UN Chief, Team "Shocked" By Proximity Of Russian Strike On Ukraine's Kyiv