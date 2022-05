കെ.കെ.രമ പറയുന്നു: ‘ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയത് ടിപി വധക്കേസിനുള്ള ഉപകാര സ്മരണ’

കോഴിക്കോട്∙ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിന്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എസ്.ശ്രീജിത്തിനെ സർക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിയത് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രാമൻ പിള്ളയോടുള്ള ഉപകാര സ്മരണയെന്ന് ആർഎംപി നേതാവ് കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ. ടി.പി.വധക്കേസ് സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി അട്ടിമറിച്ചു നൽകിയതിനുള്ള ഉപകാരസ്മരണയായാണ് എസ്.ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയത്. ടിപി വധക്കേസിലെ മുഴുവൻ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാമൻ പിള്ളയെ പിണക്കാതിരിക്കാൻ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിനെ ഒറ്റു കൊടുക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കെ.കെ.രമ ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ.

∙ എന്താണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയുടെ സ്ഥാനചലനവും ടി.പി കേസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം?

ടി.പി വധക്കേസിലെ 7 പ്രധാന പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാൾ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ രാമൻപിള്ളയായിരുന്നു. സിപിഎമ്മാണു പ്രതികൾക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകരെ മുഴുവൻ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ സ്വന്തമായി വരുമാനമില്ലാത്ത കൊടി സുനിക്കും കൂട്ടർക്കും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ അഭിഭാഷകരെ ഇറക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലല്ലോ. കേസിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് പാർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടിപി വധക്കേസിന്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എവിടെയാണെന്ന് രാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് അറിയാം.

എഡിജിപി എസ്.ശ്രീജിത്ത്

കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രാമൻപിള്ളയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ചും ആ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏതൊക്കെ സിപിഎം നേതാക്കൾക്കു പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. രാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ല അറിവുണ്ടെന്നു സർക്കാരിനും അറിയാം. രാമൻപിള്ളയ്ക്ക് അഹിതമായ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനായ രാമൻപിള്ളയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിക്കൊടുത്തത്.

പ്രതികളുടെ പ്രധാന അഭിഭാഷകൻ എന്നതു മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. ടിപി വധക്കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ 51 സാക്ഷികളാണ് വിചാരണ വേളയിൽ കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറിയത്. സാക്ഷികൾ ഇത്രയും കൂട്ടത്തോടെ കൂറുമാറിയ സംഭവം വേറെ ഉണ്ടാകില്ല. പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി, പണവും മറ്റ് ഉപഹാരങ്ങളും ഒക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു കൂറു മാറ്റിച്ചത്. അതിലൊക്കെ അഭിഭാഷകരുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുൻപിൽ 164 പ്രകാരം രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ സാക്ഷി വരെ വിചാരണ വേളയിൽ കൂറുമാറിയിരുന്നു. ടിപി കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ ഉന്നത സിപിഎം നേതാക്കളിലേക്ക് കേസ് എത്താതിരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന നേരിട്ടു കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി കൂറുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉന്നത സിപിഎം നേതാക്കൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോയത്. രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ സാക്ഷികൾ വിചാരണ വേളയിൽ കൂറു മാറിയതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതൊന്നും എവിടെയും എത്തിയില്ല.

∙ ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയതിലൂടെ കേസിന് എന്താണു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്?

ഈ കേസ് അടിമുടി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ കൈവശം എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിക്കു വേണ്ടി ഇടപെടാൻ അഭിഭാഷകർക്കു ധൈര്യമുണ്ടാകില്ല. സർക്കാരും ദിലീപ് കേസിലെ അഭിഭാഷകനും തമ്മിൽ ചില കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടക്കുകയാണ്. പൊലീസ് അന്വേഷണം അഭിഭാഷകരിലേക്ക് എത്തും എന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് ശ്രീജിത്തിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.

കെ.കെ.രമ

ശ്രീജിത്ത് എന്ന വ്യക്തിയെ മാറ്റിയതു കൊണ്ട് അന്വേഷണം മുടങ്ങിപ്പോകുമെന്നല്ല. അദ്ദേഹത്തേക്കാൾ മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുമായിരിക്കും. അതല്ല പ്രശ്നം. ഇത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സർക്കാർ നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ്. അന്വേഷണവുമായി അധികമൊന്നും മുന്നോട്ടു പോകണ്ട എന്ന സന്ദേശം. അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുക എന്നതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. തലപ്പത്തുള്ളവരെ മാറ്റിയെങ്കിൽ ഈ കേസിൽനിന്ന് നിങ്ങളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം എന്ന സൂചനയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകുന്നത്. ഇതു വഴി കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

∙ പക്ഷേ സർക്കാർ പറയുന്നത് സർക്കാർ ഇരയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നാണ്?

ഈ കേസിൽ യഥാർഥ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അത്രയേറെ നാടകമാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കളവ് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയുമാണ്. പ്രതിഭാഗം സാക്ഷികളെ അവരുടെ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം. പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളെ അഭിഭാഷകർ കളവ് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണു കേൾക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ കേസ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുക?

ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ചിത്രത്തിനു സമീപം കെ.കെ.രമ.

ഇരയ്ക്കൊപ്പം എന്നു പറയുന്ന സർക്കാർ വേട്ടക്കാർക്കൊപ്പം ഓടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷമായ ഒരു നിലപാട് ഇല്ല. സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീപക്ഷ വാദമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള വെറും വാചകമടിയാണ്. കേസിൽ 2 പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ രാജിവച്ചു പോയി. സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണു നടക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ കേസിൽ ഉഴപ്പുന്നത്? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാക്കട്ടെ.

കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത, ഒരു കേസിലെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ ആരുണ്ടാകും? പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും വലയിൽ സർക്കാർ പോലും വീണു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണു കാണുന്നത്. ഇനി ഒരുമാസമാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മേധാവി വരണം. അയാൾ ഈ കേസെല്ലാം പഠിച്ചു വീണ്ടും ഒന്നിൽ നിന്നു തുടങ്ങണം. അപ്പോഴേക്കും കോടതി അനുവദിച്ച സമയം കഴിയില്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നായി കേസ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയും. ഇത് കേസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയേ ഉള്ളൂ.

ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരന്റെ പ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിൽ കെ.കെ.രമ.

കേസ് ദുർബലപ്പെടുത്തി പ്രതികളെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ കൈകടത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലിടത്തിലാണ് ഈ വനിത പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അന്തസ്സുള്ള തൊഴിൽ സാഹചര്യം ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട സർക്കാരാണ് തൊഴിലിടത്തിലുണ്ടായ പീഡനത്തിലെ പ്രതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. എന്തു സ്ത്രീപക്ഷമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്? പണവും അധികാരവുമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എന്തും നടത്താം എന്നാണ് ഈ കേസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

