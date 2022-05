തിരുവനന്തപുരത്ത് കാൽ വഴുതി കുളത്തിൽ വീണ് പത്തുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പോത്തൻകോട് കാൽ വഴുതി കുളത്തിൽ വീണ് പത്തുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. കൊയ്ത്തൂർകോണം കബറഡി നഗർ ഫാത്തിമ മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ് ഷായുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ ആണ് മരിച്ചത്. ബന്ധുവായ 5 വയസുള്ള സിഫ്രാനുമായി കളിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി കുളത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

English Summary: 10-year-old-boy dies after falling into the pond