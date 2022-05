ബെർലിനിൽ ദേശഭക്തിഗാനം പാടി ഇന്ത്യന്‍ ബാലൻ; താളം പിടിച്ച് മോദി: ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ്

ബെർലിൻ∙ ത്രിരാഷ്ട്ര സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിങ്കളാഴ്ച ജർമനിയിൽ എത്തി. ബർലിൻ-ബ്രാൻഡൻബർഗ് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് അഡ്‌ലോൺ കെംപിൻസ്‌കി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യക്കാരുമായി സംവദിച്ചു. വന്ദേമാതരവും ഭാരത് മാതാ കീ ജയും വിളിച്ച് ആളുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചുറ്റും കൂടി. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം വന്ന പെൺകുട്ടി താൻ വരച്ച മോദി ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു. ചിത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇതു വരയ്ക്കാൻ എത്രദിവസം എടുത്തുവെന്ന് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു.

പിന്നാലെ മറ്റൊരു ആൺകുട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ ദേശഭക്തിഗാനം ആലപിച്ചു. താളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗാനം ആസ്വദിച്ച മോദി ഒടുവിൽ കയ്യടിച്ച് കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബർലിനിലെത്തിയത്. ജർമനിയും ഡെൻമാർക്കും ഫ്രാൻസും സന്ദർശിക്കുന്ന തിരക്കിട്ട ത്രിദിന യാത്രാപരിപാടിയാണ് മോദിയുടേത്. 65 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിൽ ആകെ 25 കൂടിക്കാഴ്ചകളിലാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുന്നത്.

