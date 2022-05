'വിഎസ് അന്നു ‘വെട്ടിയ’ നോട്ട് ധാരണപ്പിശകല്ല; കെറെയിൽ സംവാദം ആ ഏജൻസിക്കു വേണ്ടി?’

സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ റെയിൽ കോർപറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തുടരുന്ന ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പ്രഫ. ആർ.വി.ജി. മേനോൻ മാത്രമാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് എതിർസ്വരം ഉയർത്തിയത്. പാനലിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായ വാദഗതികളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. സംവാദം നടക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കണ്ണൂരിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കല്ലിടാനുള്ള ശ്രമവും പ്രതിഷേധവുമൊക്കെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പദ്ധതിയുമായി കെ റെയിൽ കോർപറേഷൻ മുന്നോട്ടു പോവുകയും സർക്കാർ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് എന്താണു പ്രസക്തി? ‘ സംവാദം നടത്തുന്നതുതന്നെ കല്ലിടൽ പദ്ധതി ഊർജിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന്’ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ ഐടി ഉപദേഷ്ടാവും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകനുമായ ജോസഫ്.സി. മാത്യു പറയുന്നു. ‘ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിഷയം മാത്രമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും എൽഡിഎഫും ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഈ വാദം അസംബന്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂമി സംബന്ധിച്ച നയത്തിനെതിരായ സമീപനം കൂടിയാണ്. ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ കാലവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ചില ശ്രമങ്ങളും ഇതുമായി കൂട്ടിവായിക്കണം. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ അണിയറയിൽ തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.’ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷയത്തിൽ ജോസഫ്.സി. മാത്യു മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖപരമ്പരയായ ‘ദി ഇൻസൈഡറി’ൽ സംവദിക്കുന്നു...

∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിൽവർലൈനിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം നടക്കുമ്പോൾത്തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിൽ കല്ലിടലും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധവുമൊക്കെയുണ്ടായി. കല്ലിടലും സംവാദവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണു പൊരുത്തപ്പെടുക?

കല്ലിടലിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവാദമാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. അത് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കെ റെയിൽ കോർപറേഷൻ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ്. പരമാവധി സ്ഥലത്തു കല്ലിടുകയെന്നത് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും ദൗത്യവുമാണ്. അത് അവർ ചെയ്യുമെന്നതിലും സംശയമില്ല. അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളെക്കുറിച്ചും തർക്കിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. എന്റെ പരാതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടു മാത്രമാണ്. സർക്കാർ ജനങ്ങളുടേതാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനവികാരത്തിനു ചെവികൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്? അവർ കെ റെയിലിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ മാത്രമാകരുത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം.

ജോസഫ് സി.മാത്യു

ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തുടർഭരണംപോലും അതിന്റെ ഫലമാണ്. എന്നാൽ യഥാർഥ അധികാരികളെ രാജാവ് മറന്നു പോകരുത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ മറ്റു ബദലുകളുണ്ട്. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതില്ല. ദീർഘകാലം പിന്തുടർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി അതിന് ആക്കം കൂട്ടിയേക്കാം. ഇത്രയും ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു സമീപനം നാളിതുവരെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളോടു പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമീപനം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനാകുന്നു? ബംഗാളിലെ സിംഗൂരിലേത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രദേശത്തു മാത്രമുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. കേരളത്തെയാകെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിത്. അതിനെതിരായ ജനരോഷം എങ്ങനെയായിത്തീരുമെന്നു പ്രവചിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല.

∙ കെ റെയിൽ കോർപറേഷൻ ഒരുക്കിയ സംവാദത്തിലേക്കു താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുകയും അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കുകയുമായിരുന്നല്ലോ? യഥാർഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ സർക്കാരും കെ റെയിൽ കോർപറേഷനും എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?

റെയിൽവേയുടെ മുൻ ചീഫ് എൻജിനീയർ അലോക് വർമ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ നിലപാടാണു സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എതിർക്കുന്നവരെയും അനുകൂലിക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പാനൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന നിർദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അത്ര നി‍ർദോഷമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായി കാണാനാകില്ല.

പല രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളും മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണെന്ന വ്യാജേനയാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും തകർക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഇവർ വായ്പ നൽകുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽത്തന്നെ ശക്തമാണ്. അതിനെ മറികടക്കാനായി പദ്ധതിയുടെ ഇരകളാവുന്നവരുമായി സംവാദം നടത്തണമെന്ന് അവർ നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾക്കു രേഖയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ഈ സംവാദമെന്ന സംശയം എനിക്കു തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിൽവർലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരല്ല. കെ റെയിൽ കോർപറേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് കെ റെയിലിന്റെ ചർച്ചയാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടാണ് തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. സർക്കാരാണ് സംവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയാറായിരുന്നു. അന്തിമമായി വായ്പാ ഏജൻസികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരം സംവാദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അതുതന്നെയാണ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും.

തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന സിൽവർലൈൻ സംവാദത്തിൽനിന്ന്.

∙ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണോ യഥാർഥത്തിൽ ഉള്ളത്?

വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന വാദം ശരിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇതു ബാധകമാകുന്നത്. സിൽവർ ലൈൻ അങ്ങനെയല്ല. ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി കേരളം മുഴുവനാണ്. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നീളത്തിൽ കീറി മുറിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖയിൽത്തന്നെ അതു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഇരകൾ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല. അവിടെ തുടരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ അതിലും ദയനീയമായിരിക്കും. യഥാർഥത്തിൽ അവരാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ യഥാർഥ ഇരകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ആകാശ പാതയ്ക്കായി വലിയ മണൽത്തിട്ടകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് പദ്ധതികളുടെ ഇരകളെന്നും അവർക്കു മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതു മാത്രമാണു പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നതും സർക്കാർ പറയുന്നത് ഒരു തന്ത്രമാണ്. അതു ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകതന്നെ ചെയ്യും. .

∙ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്?

ഇത് ഒരു അശാസ്ത്രീയ പദ്ധതിയാണെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇതിന്റെ പദ്ധതിരേഖ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് ഉറപ്പില്ലെന്ന് ഡിപിആർ തന്നെ പറയുന്നു. അത്തരം ഭൂപ്രകൃതിക്ക് കൂടുതൽ യോജിച്ചത് ബ്രോഡ്ഗേജാണ്. .വേഗതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ ഗേജ് വർധിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഗേജിന് ആനുപാതികമായി വേഗം കൂട്ടുകയെന്നത് സ്പെയിനിലൊഴികെ ലോകത്ത് എവിടെും നടന്നിട്ടില്ല. അവിടെത്തന്നെ ഫ്രാൻസിൽനിന്ന് ഓടി എത്തുന്ന അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഗേജ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പിന്നീട് ഈ ട്രെയിനുകൾ ബ്രോഡ്ഗേജിലും കൂടി ഓടത്തക്കവിധം പരിവർത്തനം ചെയ്തു.

റഷ്യയിലെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ.

ജപ്പാൻ അതിവേഗ ട്രെയിലേക്കു കടന്നപ്പോൾ നാരോ ഗേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലേക്കു പാതകളുടെ വീതി കൂട്ടുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ‍ ഇവിടെ പരമ്പരാഗത ബ്രോഡ്ഗേജിൽനിന്നു വീതി കുറച്ച് വേഗത കൂട്ടാനാണു ശ്രമം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് അശാസ്ത്രീയമാണ്. ചരക്കു നീക്കമെന്നത് റെയിൽ ലൈനുകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. സിൽവർലൈനിലൂടെ ഇപ്പോൾ ചരക്കു നീക്കം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ വേണ്ടിവന്നാൽ അതു സാധ്യമാവുകയുമില്ല. മറ്റു പാതകളുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽത്തന്നെ അവിടെനിന്നു ചരക്കിറക്ക് അസാധ്യമാണ്.

വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ പരിശോധിച്ചാൽ ഹരിതമേഖലയിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടത്തിവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജനവാസം കൂടുതലായ മേഖലകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത്. എന്നാൽ സുഗമമായ നീരൊഴുക്കു തടസ്സപ്പെടുത്തുകയെന്നതാവും അനന്തര ഫലം. 2018ലെ പ്രളയം നമുക്കു മുന്നിലുണ്ട്. ജലം താഴ്ന്ന നിലങ്ങളിലൂടെ അന്നു പരന്നൊഴുകുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അതു പൂർണമായി ഒഴുകി മാറാൻ ദിവസങ്ങളെടുത്തു. പത്തനംതിട്ടയിലൊക്കെ ധാരാളം വീടുകൾ വെള്ളത്തിലായതും നാം കണ്ടു. സിൽവർലൈനിന്റെ ആകാശ പാതകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കൂറ്റൻ മൺതിട്ടകൾ 17 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ശേഷം 2018ലേതു പോലെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്നു കരുതുക. അപ്പോൾ വെള്ളം എങ്ങനെ നാട്ടിൽ പരക്കുമെന്നതും ഒഴുകി മാറുമെന്നതും നാട്ടുകാർക്കു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കണം. ഒരു സിമിലേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ അതു ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കല്ലിടലിന്റെ ലക്ഷ്യം സാമൂഹികാഘാത പഠനമാണെന്നാണു പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അതിർത്തി നിർണയം പൂർണമായി അശാസ്ത്രീയമാണ്. ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ 60 മീറ്ററിനുള്ളിലല്ല സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനുള്ള കല്ല് ഇടേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മൺതിട്ട നിലവിൽ വന്നാൽ പ്രളയകാലത്ത് വെള്ളം പരന്നെത്തുമായിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അതിന്റെ അതിർത്തികളിലാണ് സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനുളള അതിർത്തികല്ലുകൾ ഇടേണ്ടത്. എന്നെയും എന്റെ പരിസരവാസികളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകരമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇതു തികച്ചും അനാവശ്യമായ ഒന്നാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് 206 കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടാൻ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് എടുക്കുന്നത്. 3 മണിക്കൂറാണ്. 600 യാത്രക്കാർ മാത്രമുള്ള സിൽവർ ലൈൻ ട്രെയിനുകളുടെ ഇരട്ടി യാത്രക്കാരെ ഒന്നിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനശതാബ്ദി ഓടുന്നത്. സിൽവർലൈൻ നിലവിൽ വന്നാൽ ഒരുമണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ഈ ദൂരം താണ്ടാം എന്നാണു കണക്ക്. ആ പാതയിൽ മണ്ണിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം. എന്നാൽ ഇഎംയു (Electric Multiple Unit) ബോഗികളിൽ 600 യാത്രക്കാരുമായി ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ മൂന്നു സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാത്രം നിർത്തി ജനശതാബ്ദിയെ നിലവിലുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെ ഒരു തവണ ട്രയൽ റൺ നടത്തി കാണാനുള്ള അവകാശം വിവരാവകാശമുള്ള കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാം എത്ര മിനിറ്റ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം ലക്ഷം കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന്.

2016ൽ പാളം തെറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ 30 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗത്തിൽ പോകരുതെന്ന് റെയിൽവേ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണത്. ഓരോ 5 കിലോമീറ്ററിലും വേഗപ്പൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ജനശതാബ്ദി ഈ സമയംകൊണ്ട് ഓടി എത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടുംവരി പാതകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. പലയിടത്തും പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ നടക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടുംവരിപ്പാതകളുടെ സമീപത്തായി ഭാവി വികസനത്തിനായി ബഫർ സോണിൽ സ്ഥലമേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതു പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുകൂടെ പാത പണിയാനുള്ള നീക്കത്തിന് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള യുക്തിയുമില്ല.

സിൽവർ ലൈൻ എന്നത് സാങ്കേതികമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‍വേയുടെ മൂന്നും നാലുംവരി പാതകളാണ്. നിലവിലെ പാതയ്ക്കു സമാന്തരമായി അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾക്കായി മാത്രം ഒരു പാതയുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയതോതിൽ പരിഹരിക്കാനാകും. അതിനു പകരം മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ കൂറ്റൻ മൺതിട്ടകൾ ഉയർത്തി നീർച്ചാലുകളെ നശിപ്പിച്ചും നീരൊഴുക്കു തടഞ്ഞും ഭൂപ്രകൃതിയെ താറുമാറാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ വിനാശകരമാണ്.

മറ്റൊന്നു വേഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപമാണ്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണെന്നുതന്നെയാണെന്നാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വേഗതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടാണു വികസനമെന്നതു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കിലോമീറ്ററിന് 3.9 രൂപ ചെലവാകുമെന്നാണു പദ്ധതി രേഖ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളംവരെ 209 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ 800 രൂപ വേണ്ടി വരും. ഇതുതന്നെ പദ്ധതി 2025ൽ പൂർത്തിയാവുകയും ചെല് 65,00 കോടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയും ദിവസേന 80,000 യാത്രക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കൂലിയാണ്.

ഇതൊന്നും യാഥാർഥ്യവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കണക്കുകളല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അതായത് സമൂഹത്തിലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കടക്കാരാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഇത് ഏത് ഓഹരി വിറ്റഴിക്കലിനേക്കാളും ക്രൂരമായ ഒരു ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പദ്ധതിയാണ്.ഇതൊക്കെക്കാരണം കേരളത്തിന് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയേ അല്ല സിൽവർലൈൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്. അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും പാടില്ലെന്നുതന്നെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നതാണു വസ്തുത.

∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരായ എതിർപ്പുകൾ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ആശങ്ക മാത്രമാണെന്നും അതു പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശരിയാണ്?

ഇതു കേവലം വസ്തു നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടാണ്. വസ്തു നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന വാദം അസംബന്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂമി സംബന്ധിച്ച നയത്തിനെതിരായ സമീപനം കൂടിയാണ്. ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ കാലവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂമി എന്നത് വിൽപനച്ചരക്കാണെന്നും കൂടിയ വില കിട്ടിയാൽ വിൽക്കണമെന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നുമുള്ള സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നയമല്ല. ഭൂമി എന്നാൽ എന്താണെന്നും അതിന്റെ അവകാശി ആരാണെന്നുമൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു നയം ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട്. ‘കൃഷിഭൂമി കർഷകന്, ‘ നമ്മൾ കൊയ്യും വയലെല്ലാം നമ്മുടേതാകു’മെന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്.

ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നടക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ചില ശ്രമങ്ങളും ഇതുമായി കൂട്ടിവായിക്കണം. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ അണിയറയിൽ തയാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ടി. ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭൂപരിഷ്കരണം കാലഹരണപ്പെട്ടെന്നു കാണിച്ച് ഒരു നോട്ടു നൽകിയിരുന്നു. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഓർമവരുന്നു. അതു സംഭവിച്ചില്ല. അത് ബാലകൃഷ്ണന്റെ എന്തോ ധാരണപ്പിശകായിരിക്കാമെന്നാണ് അന്നു പലരും സംശയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറത്തെ മാനങ്ങൾ ആ കുറിപ്പിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്.

അത്തരത്തിലുള്ള ചില സമീപനം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്നതിനെയും ഗൗരവമായിത്തന്നെ കാണണം. സിൽവർലൈനിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദം ഉയർത്തുന്നത് ഇത്തരം അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ ആശങ്കകൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇടതുപക്ഷത്തെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടും നിശബ്ദരായിരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയുടെ അവകാശം ആർക്കെന്ന സമരത്തിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ളത്. ഇവ പ്രസക്തമാണെന്നുതന്നെയാണു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ തിരിഞ്ഞുനോക്കി പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല. ബംഗാളിലെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രതികരിക്കേണ്ടപ്പോൾ നിശബ്ദരായ ശേഷം പിന്നീടു പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടു കാര്യമെന്താണ്?

English Summary: K Rail and Silverline: Interview with Joseph C Mathew